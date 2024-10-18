حماس تعلن مقتل السنوار

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دبي (رويترز) – قال خليل الحية القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة في بيان مصور إن زعيم الحركة يحيى السنوار قُتل “مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال في مقدمة الصفوف”.

كان السنوار العقل المدبر وراء هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

ومن شأن مقتل السنوار، وهو الأحدث في سلسلة اغتيالات نفذتها إسرائيل لزعماء وقيادات في حماس، أن يوجه ضربة كبيرة للحركة التي واجهت غارات جوية بلا هوادة على مدار عام منذ الهجوم الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

كما أسفر هجوم حماس عن احتجاز نحو 250 شخصا عادت بهم الحركة إلى قطاع غزة، مما خلق أزمة رهائن لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتمية إلى اليمين المتطرف التي تعهدت بالقضاء على حماس.

ويعرف السنوار بالصرامة في معاقبة الفلسطينيين الذين يتعاونون مع إسرائيل التي تعتبره عدوا لدودا. وسجنته إسرائيل لسنوات عديدة.

وتم اختيار السنوار زعيما لحماس في السادس من أغسطس آب ليخلف إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران في 31 يوليو تموز.

ويُعرف السنوار على نطاق واسع بأنه العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، الذي ألحق أكبر أضرار بإسرائيل منذ عقود، وظل في غزة متحديا المحاولات الإسرائيلية لاغتياله منذ بدء الحرب.

ولد السنوار في مخيم للاجئين بمدينة خان يونس جنوب غزة وانتخب زعيما لحماس في غزة في عام 2017. وقتل عن عمر 62 عاما.

وكان القيادي المثير للجدل، الذي قضى فترة كبيرة من حياته في السجون الإسرائيلية، أقوى قياديي حماس الباقين على قيد الحياة بعد اغتيال هنية.