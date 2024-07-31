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حماس تعلن مقتل هنية في إيران

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القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والحرس الثوري الإيراني في بيانين منفصلين أن زعيم حركة حماس إسماعيل هنية قُتل في العاصمة الإيرانية طهران يوم الأربعاء.

ونعت الحركة هنية في بيان وقالت إنه قُتل في ” غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران”.

حضر هنية مراسم أداء الرئيس الإيراني الجديد اليمين الدستورية يوم الثلاثاء.

وقال الحرس الثوري “في وقت مبكر من صباح اليوم، تعرض منزل إسماعيل هنية في طهران لقصف، مما أدى إلى استشهاده وأحد حراسه الشخصيين. والسبب قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه قريبا”.

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