حماس تفرج عن 4 مجندات إسرائيليات مقابل 200 فلسطيني

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من معيان لوبيل ونضال المغربي وداود أبو الكاس

القدس/القاهرة/غزة (رويترز) – أطلقت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح أربع مجندات إسرائيليات من بين الرهائن لديها يوم السبت مقابل الإفراج عن نحو 200 فلسطيني محتجز في السجون الإسرائيلية، وذلك تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في غزة.

وصعدت الرهينات الأربع إلى منصة في مدينة غزة وسط حشد كبير من الفلسطينيين، وأحاط بهن العشرات من مسلحي الحركة. ولوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي سلمتهن إلى القوات الإسرائيلية.

وكانت الرهينات كارينا أرئيف ودانييلا جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج يتمركزن في موقع مراقبة على حدود غزة عندما خطفهن مسلحون من حماس خلال اجتياح قاعدتهن في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وصفق آباء الرهينات وصاحوا فرحا عندما رأوا صورة بناتهم على الشاشات، بينما كانوا يتابعون عملية التسليم مباشرة من داخل قاعدة عسكرية قريبة من الحدود. وفي تل أبيب، تجمع مئات الإسرائيليين فيما يسمى ساحة الرهائن، وهم يبكون ويعانقون بعضهم ويرددون هتافات بينما يشاهدون عملية التسليم على شاشة عملاقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهينات التقوا مع أسرهن بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهن.

ونشر الجيش الإسرائيلي صورا ظهرت فيه الرهينات وهن يحتضن آباءهن بشدة بينما علت الابتسامة وجوههن.

وشوهدت حافلات تقل الفلسطينيين المفرج عنهم وهي تغادر سجن عوفر العسكري في الضفة الغربية المحتلة، بعد وقت قصير من إطلاق سراح الرهينات. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنه تم إطلاق سراح جميع المحتجزين وعددهم 200.

وأظهرت قائمة نشرتها حماس أن من بين المفرج عنهم مدانين يقضون عقوبة السجن المؤبد لضلوعهم في هجمات أودت بحياة العشرات.

وقال مسؤولون فلسطينيون إنه سيتم ترحيل نحو 70 من المفرج عنهم إلى مصر و16 إلى غزة والباقين إلى الضفة الغربية.