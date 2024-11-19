حماس تقود قوة للتصدي لعصابات نهب قوافل المساعدات في غزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال سكان ومصادر مقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن مقاتلين من الحركة وفصائل أخرى في غزة شكلوا قوة مسلحة لمنع العصابات من نهب قوافل المساعدات في القطاع المحاصر، وذلك بعد زيادة كبيرة في نهب الإمدادات الشحيحة بالفعل.

وذكرت المصادر أن القوة الجديدة نفذت عمليات متكررة ونصبت كمائن للصوص وقتلت بعضهم في اشتباكات مسلحة، وذلك منذ تشكيلها هذا الشهر وسط غضب شعبي متزايد إزاء نهب المساعدات وارتفاع الأسعار.

وتشير جهود حماس في تأمين إمدادات المساعدات إلى الصعوبات التي ستواجه إسرائيل في غزة ما بعد الحرب، في ظل عدم وجود بدائل تذكر للحركة التي تحاول إسرائيل القضاء عليها منذ أكثر من عام وترفض أن يكون لها أي دور في حكم القطاع.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية. وتنفي الحركة ذلك وتتهم إسرائيل بمحاولة إثارة الفوضى في غزة من خلال استهداف أفراد الشرطة الذين يحرسون قوافل المساعدات.

ولم يرد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق على وحدات حماس التي تقاتل اللصوص.

وفي ظل الفوضى الناجمة عن الحرب، تزايدت وتيرة الهجمات التي تشنها العصابات المسلحة على قوافل الإمدادات، إذ تستولي هذه العصابات على الشاحنات وتبيع البضائع المنهوبة في أسواق غزة بأسعار باهظة.

وأثار النقص في إمدادات الغذاء تساؤلات حول حماس بسبب عجزها الواضح عن وقف هذه العصابات، فضلا عن زيادة الغضب تجاه الجيش الإسرائيلي.

وقال ضياء النصارى وهو يتحدث بالقرب من جنازة أحد مقاتلي حماس الذي لقي حتفه في اشتباكات مع اللصوص “كلنا ضد قطاعين الطرق وضد الحرامية. أكيد علشان نقدر نعيش علشان نقدر ناكل… الآن أنت مجبور تشتري من حرامي”.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول حكومي من حماس، إن القوة الجديدة التي تتألف من مقاتلين مدربين تدريبا جيدا من حماس وجماعات متحالفة معها تعرف باسم “اللجان الشعبية والثورية”، وهي مستعدة لإطلاق النار على اللصوص في حالة عدم استسلامهم.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لأن حماس لم تخول له ذلك إن القوة تعمل في وسط وجنوب قطاع غزة ونفذت ما لا يقل عن 15 مهمة حتى الآن، قتلت في بعضها عددا من أفراد العصابات المسلحة.