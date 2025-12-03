حماس تقول إنها ستسلم رفات رهينة اليوم وإسرائيل تفتح معبر رفح

القاهرة‭/‬القدس 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إنها ستسلم رفات رهينة اليوم الأربعاء، في حين أعلنت إسرائيل أنها ستسمح بفتح معبر غزة إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة ليتمكن الفلسطينيون المحتاجون للرعاية الطبية من مغادرة القطاع الذي مزقته الحرب.

ومن شأن تسليم رفات آخر رهينتين إكمال شرط أساسي من المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة التي استمرت عامين والتي تتضمن أيضا فتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في كلا الاتجاهين.

وأغلقت إسرائيل المعبر منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، قائلة إن على حماس الالتزام بالاتفاق الذي ينص على إعادة جميع الرهائن الذين ما زالوا في غزة، سواء كانوا أحياء أم أمواتا.

ومنذ بدء الهدنة الهشة، أعادت حماس جميع الرهائن الأحياء البالغ عددهم 20 إضافة إلى رفات 26 جثة، وذلك مقابل نحو 2000 معتقل فلسطيني وسجين مُدان، لكن رفات اثنين من الرهائن المتوفين، وهما ضابط شرطة إسرائيلي وعامل زراعي تايلاندي، ما زالا داخل غزة.

* إسرائيل: الرفات ليس لأي من الرهينتين الأخيرين

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي المتحالفة مع حماس، إنها عثرت على جثة رهينة في شمال غزة بعد عمليات بحث مع فريق من الصليب الأحمر.

وقالت حماس إنها ستسلم الجثة في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء لكنها لم تذكر لأي من الرهينتين تعود.

والرهينتان المتوفيان هما الشرطي الإسرائيلي ران جفيلي والمواطن التايلاندي سودثيساك رينثلاك، وخطفا خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أشعل فتيل حرب مدمرة استمرت عامين في غزة.

وكانت حماس سلمت الرفات أمس الثلاثاء إلى الصليب الأحمر، ومقره في جنيف. واضطلع بدور الوساطة بين الجماعات المسلحة في غزة وإسرائيل طوال فترة الحرب.

وقالت القوات الإسرائيلية إنها أرسلت الرفات الذي وصفته “بالعينات” إلى الطب الشرعي للفحص.

وقال مكتب نتنياهو في بيان اليوم “العينات التي أحضرت أمس لفحصها من قطاع غزة لا علاقة لها بأي من الرهينتين المتوفيين”.

* إعادة فتح المعبر تمكن أن تتيح خروج المحتاجين للعلاج

قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، ذراع الجيش الإسرائيلي التي يشرف على القضايا الإنسانية، إن إعادة فتح معبر رفح ستجرى بالتنسيق مع مصر وبإشراف بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي، في آلية مشابهة لتلك التي طُبقت خلال الهدنة السابقة في غزة التي تسنى التوصل إليها في يناير كانون الثاني 2025.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية قولها إنه لا يوجد حاليا أي تنسيق بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح في الأيام المقبلة.

وكان معبر رفح نقطة الخروج المباشرة الوحيدة لغالبية الفلسطينيين في غزة إلى العالم الخارجي قبل الحرب، وكان يعد منفذا أساسيا لدخول المساعدات إلى القطاع. وظل مغلقا في معظم فترة الصراع.

وكشفت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 16500 مريض في غزة يحتاجون إلى رعاية طبية خارج القطاع. وتمكن بعض سكان غزة من مغادرة القطاع لتلقي العلاج في الخارج عبر إسرائيل.

*استمرار سفك الدماء

تراجع مستوى العنف منذ سريان وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر تشرين الأول. ولكن إسرائيل واصلت ضرب أهداف في غزة وتنفيذ عمليات هدم تقول إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحماس. وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بخرق الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة.

وقال مسؤولون صحيون في مستشفى الأهلي بغزة اليوم الأربعاء إن فلسطينيين اثنين قُتلا برصاص إسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في البلاغ.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 350 فلسطينيا قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بينما ذكرت السلطات الإسرائيلية أن مقاتلين فلسطينيين قتلوا ثلاثة جنود إسرائيليين خلال الفترة نفسها.

(إعداد بدور السعودي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)