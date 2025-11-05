حماس تقول إنها ستسلم رفات رهينة يوم الأربعاء وسط استمرار الضربات الجوية على غزة

القاهرة/القدس (رويترز) – قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنها ستسلم رفات أحد الرهائن في قطاع غزة الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل فلسطينيين اقتربا بطريقة “تنطوي على تهديد” من منطقة يحتلها.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن فلسطينيا كان يجمع الحطب قُتل بنيران إسرائيلية. وأبلغ الجيش الإسرائيلي رويترز بأنه ليس على علم بوقوع أي حادث في تلك المنطقة.

وعلى الرغم من العنف شبه اليومي، واصلت إسرائيل وحماس تبادل رفات القتلى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

وسلمت حماس جميع الرهائن العشرين الأحياء المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 2000 سجين ومعتقل فلسطيني لدى إسرائيل. كما وعدت حماس بتسليم رفات الرهائن المتوفين، لكنها تقول إن الدمار في غزة جعل تحديد مواقع الجثث أمرا صعبا. وتتهم إسرائيل حماس بالمماطلة.

وأعادت حماس حتى الآن رفات 21 جثة من أصل 28 دفنت في غزة. وفي المقابل، تقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل سلمت رفات 285 جثة لفلسطينيين قتلتهم منذ بدء الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وواصلت إسرائيل شن غارات متقطعة على قطاع غزة، على الرغم من انخفاض حدة العنف منذ وقف إطلاق النار، مما سمح لمئات الآلاف من الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم المدمرة ودخول المزيد من المساعدات.

وسحبت إسرائيل قواتها من مواقعها في المدن إلى ما وراء الخط الأصفر.

وتوسطت الولايات المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار، وناشد الجانبان واشنطن لحمل الطرف الآخر على وقف الانتهاكات.

(تغطية صحفية نضال المغربي وبيشا ماجد ومحمد الجبالي ومنة علاء الدين – إعداد محمد أيسم وعلي خفاجي للنشرة العربية)