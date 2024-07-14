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حماس تقول إنها لم تنسحب من محادثات وقف إطلاق النار بعد أحدث هجمات إسرائيل

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القاهرة (رويترز) – قال قيادي كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد إن الحركة لم تنسحب من محادثات وقف إطلاق النار بعد الهجمات الإسرائيلية القاتلة يوم السبت في قطاع غزة.

وأضاف عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس في بيان أن ما ورد في بعض وسائل الإعلام “عن قرار لدى حركة حماس بوقف المفاوضات، ردا على مجزرة المواصي غرب خان يونس، لا أساس له من الصحة”.

واتهم الرشق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاولة عرقلة جهود الوسطاء العرب والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال إن التصعيد في الهجمات من جانب نتنياهو والحكومة الإسرائيلية يهدف إلى إحباط الجهود الرامية لإنهاء الصراع.

وجاء في البيان “هذا التصعيد النازي ضد شعبنا من قبل نتنياهو وحكومته النازية، أحد أهدافه قطع الطريق على التوصل لاتفاق يوقف العدوان على شعبنا، وهو ما أصبح واضحا لدى الجميع”.

وكان مصدران أمنيان مصريان مطلعان على محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة والقاهرة قالا يوم السبت إن المفاوضات توقفت بعد ثلاثة أيام من المحادثات المكثفة.

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