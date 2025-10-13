حماس تكمل تسليم جميع الرهائن الأحياء لإسرائيل وترامب يؤكد أن الحرب انتهت

من معيان لوبيل ونضال المغربي

القدس/القاهرة/دبي (رويترز) – سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جميع الرهائن العشرين الأحياء المتبقين لديها إلى إسرائيل يوم الاثنين في خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ عامين في القطاع، في حدث وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ساعد في التوسط في الهدنة بأنه “يوم عظيم”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلم الرهائن الثلاثة عشر المتبقين بعد وصول دفعة أولى من سبعة رهائن في وقت سابق من اليوم الاثنين، وهو إعلان أثار هتافات وعناق وبكاء بين الآلاف المنتظرين في ساحة الرهائن في تل أبيب.

وقال ترامب بعد وصوله إلى إسرائيل حيث استُقبل استقبال الأبطال “هذا يوم عظيم. هذه بداية جديدة”. ومن المرتقب أن يلقي كلمة أمام الكنيست قبل أن يتوجه إلى مصر لحضور قمة تهدف إلى تهيئة الظروف لسلام دائم في غزة.

وردا على سؤال عما إذا كانت حرب غزة التي استمرت عامين قد انتهت، أجاب ترامب “نعم”.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الإسرائيلي حافلات تقل معتقلين فلسطينيين محررين تخرج من السجون الإسرائيلية وتتجه نحو قطاع غزة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن.

وقالت فيكي كوهين، والدة الرهينة نمرود كوهين، أثناء توجهها إلى معسكر رعيم العسكري الإسرائيلي حيث سيتم نقل الرهائن “أنا متحمسة للغاية. تغمرني السعادة. يصعب عليّ وصف شعوري في هذه اللحظة. لم أنم طوال الليل”.

