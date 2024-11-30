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حماس تنشر فيديو لإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية محتجز في غزة

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القدس (رويترز) – نشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت مقطعا مصورا لرهينة يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية ظهر فيه وهو يناشد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إطلاق سراحه.

ورفضت عائلة الرهينة عيدان ألكسندر (20 عاما) التعليق لكنها سمحت بنشر الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق ونصف الدقيقة. واختطف عيدان لداخل قطاع غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي شنته حركة حماس على بلدات جنوب إسرائيل.

ويظهر ألكسندر في الفيديو وهو شاحب الوجه ويجلس في مكان مظلم بجوار حائط ويعرف نفسه ثم يخاطب أسرته ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وترامب. ومن غير الواضح ما إذا كان الخاطفون هم من كتبوا ما قاله ألكسندر.

وقال نتنياهو في بيان إن الفيديو يمثل حربا نفسية قاسية وإنه أخبر عائلة ألكسندر في مكالمة هاتفية بأن إسرائيل تعمل بلا كلل لإعادة الرهائن إلى ديارهم.

ويُعتقد أن نصف الرهائن الأجانب والإسرائيليين المتبقين في غزة البالغ عددهم 101 تقريبا لا يزالون على قيد الحياة.

ومن المتوقع أن يصل قادة من حماس إلى القاهرة يوم السبت لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول وقف إطلاق النار وبحث سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح باقي الرهائن مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

تأتي هذه المساعي الجديدة بعد أن قالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها تعمل على إحياء جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحث منتدى عائلات الرهائن إدارتي جو بايدن وترامب، الذي تبدأ ولايته في يناير كانون الثاني، على تكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح الرهائن.

وقال المنتدى “حياة الرهائن معلقة بخيط رفيع”.

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