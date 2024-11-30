حماس تنشر مقطعا مصورا لإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية محتجز في غزة

1دقيقة

القدس (رويترز) – نشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت مقطعا مصورا لرهينة يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية ظهر فيه وهو يناشد الرئيس المنتخب دونالد ترامب إطلاق سراحه.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من عائلة الرهينة عيدان ألكسندر (20 عاما) أو من السلطات الإسرائيلية التي وصفت مقاطع سابقة مماثلة بأنها حرب نفسية قاسية.

ويُعتقد أن نصف الرهائن الأجانب والإسرائيليين المتبقين في غزة البالغ عددهم 101 تقريبا لا يزالون على قيد الحياة. وجميعهم، باستثناء أربعة منهم، تعرضوا للخطف خلال الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل.

ومن المتوقع أن يصل قادة من حماس إلى القاهرة يوم السبت لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين لوقف إطلاق النار وبحث سبل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح باقي الرهائن مقابل سجناء فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.