حماس تنشر مقطعا مصورا لرهينتين إسرائيليين في غزة

reuters_tickers

6دقائق

تل أبيب (رويترز) – نشرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة مقطعا مصورا لرهينتين إسرائيليين أخذا من مهرجان موسيقي في إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 وقال أحدهما إنه محتجز في مدينة غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي هجوما كبيرا للقضاء على الحركة المسلحة.

وجاي جلبوع دلال وألون أوهيل من بين 48 محتجزا حتى الآن لدى حماس في غزة ويعتقد أن 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.

وكان العدد الأصلي للمحتجزين لدى حماس في قطاع غزة هو 251 أخذتهم بعد هجوم نفذته عبر الحدود على تجمعات سكانية في جنوب إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص مما أدى إلى اندلاع الحرب.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 64 ألف فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين وأصبح جزء كبير من القطاع المكتظ مدمرا ويواجه سكانه أزمة إنسانية.

وتم تنقيح المقطع المصور الذي ظهر فيه جلبوع دلال وهو يتحدث لمدة ثلاث دقائق ونصف الدقيقة تقريبا بينما يبدو منهكا. وظهر في سيارة في جزء من المقطع المصور المؤرخ بتاريخ 28 أغسطس آب. ولم تستطع رويترز أن تحدد على نحو مستقل موعد تسجيل المقطع المصور.

ويقول جلبوع دلال إنه محتجز في مدينة غزة مع عدد من الرهائن الآخرين وإنه يخشى أن يقتل بسبب الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

وشنت إسرائيل هجومها على مدينة غزة في العاشر من أغسطس آب الماضي وهاجمت ما تسميه الحكومة آخر معاقل حماس. وقال متحدث عسكري إسرائيلي يوم الخميس إن إسرائيل تسيطر حاليا على نحو 40 بالمئة من المدينة التي كان يعيش فيها نحو مليون شخص قبل الحرب.

وقال سكان في المدينة إن إسرائيل قصفت عدة أبراج شاهقة. وذكرت وزارة الصحة في غزة أن الجيش الإسرائيلي قتل 30 فلسطينيا في جميع أنحاء القطاع بينهم 20 في مدينة غزة.

وظهر جلبوع دلال وهو يجلس في المقعد الخلفي بسيارة تجوب الشوارع. وأثناء مرورها بجوار مبان، يتعرف على أحدها باعتباره تابعا للصليب الأحمر. ورفضت حماس السماح للصليب الأحمر برؤية المحتجزين.

ويظهر أوهيل (24 عاما) أيضا في لقطة من المقطع المصور.

*كلام أملاه الخاطفون

شوهد جلبوع دلال في شريط مصور في فبراير شباط الماضي وهو مجبر على مشاهدة مراسم تحرير رهائن آخرين خلال وقف مؤقت لإطلاق النار.

وقال رهائن جرى تصويرهم في مقاطع مماثلة وأطلق سراحهم بعد ذلك إن خاطفيهم كانوا يملون عليهم ما يجب أن يقولوه.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بنشر حماس وجماعة مسلحة أخرى في غزة مقاطع مصورة للرهائن، ووصفت ذلك بأنه معاملة غير آدمية ترقى إلى مستوى جريمة حرب. ووصف المسؤولون الإسرائيليون المقاطع المصورة بأنها حرب نفسية.

ونظم عشرات الآلاف من الإسرائيليين مظاهرات أسبوعية تدعو إلى إنهاء الحرب لضمان إطلاق سراح بقية الرهائن.

وبعد نشر المقطع المصور، حث زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على موقع إكس المفاوضين الإسرائيليين على استئناف المحادثات بشأن صفقة للإفراج عن الرهائن. وجاء الإفراج عن الرهائن الذين أطلق سراحهم حتى الآن بعد مفاوضات دبلوماسية بوساطة الولايات المتحدة ودول عربية، لكن الجولة الأحدث من المحادثات فشلت في يوليو تموز.

ومع ذلك، قال وزير الأمن الوطني اليميني المتطرف إيتمار بن جفير إن على إسرائيل الرد باحتلال غزة بالكامل.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، حذرت القيادة العسكرية الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من توسيع نطاق الحرب، رغم تقدم القوات في ضواحي مدينة غزة في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت حماس إنها ستقبل المقترح الذي طرح في يوليو تموز والذي يقضي بالإفراج عن بعض الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار. ويضغط نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق كل شيء أو لا شيء مع حماس للإفراج عن جميع الرهائن وتسليم سلاحها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان يوم الجمعة إن وتيرة العمليات العسكرية ستزداد كثافة حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب وهي إطلاق سراح الرهائن ونزع السلاح. وأضاف أنه بخلاف ذلك، سيجري تدمير الحركة.

وعرضت الحركة المسلحة منذ فترة طويلة إطلاق سراح جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل.

واستنزفت الحرب الإسرائيلية على غزة حركة حماس، إذ قدر المسؤولون الإسرائيليون عدد القتلى من المسلحين بما لا يقل عن 20 ألفا. ولكن بعد ما يقرب من عامين من الحرب، يشك الكثير من الإسرائيليين في قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق المزيد في غزة.

ومع ذلك، استدعت إسرائيل 60 ألف جندي احتياط لدعم العمليات العسكرية وجرى تمديد خدمة 20 ألفا آخرين.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ألكسندر كورنويل – إعداد الشيماء سعد وشيرين عبد العزيز – تحرير مروة سلام)