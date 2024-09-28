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حماس تنعي نصر الله

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القاهرة (رويترز) – نعت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان لها يوم السبت الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله بعد إعلان الجماعة مقتله.

وقال البيان “إننا على ثقة ويقين بأن هذه الجريمة وكل جرائم الاحتلال واغتيالاته لن تزيد المقاومة في لبنان وفي فلسطين إلا إصرارا وتصميما”.

وأضاف “إننا في حركة حماس، وأمام هذه الجريمة والمجزرة الصهيونية، لنجدد تضامننا المطلق ووقوفنا صفا واحدا مع الإخوة في حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية