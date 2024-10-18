حماس تنعي يحيى السنوار وتؤكد عدم الإفراج عن الرهائن قبل وقف الحرب

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نعت حركة حماس الجمعة رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار الذي يشكّل مقتله ضربة قاسية للحركة الفلسطينية، مؤكدة أنها لن تفرج عن الرهائن المحتجزين منذ أكثر من سنة قبل أن توقف إسرائيل حربها في قطاع غزة.

وغداة اعتبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أن مقتل مهندس هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشكّل “بداية نهاية” الحرب في قطاع غزة، تحدّث الرئيس الأميركي جو بايدن عن “فرصة لإطلاق مسار السلام”، بينما توالت ردود فعل حلفاء حماس المعزية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في كلمة متلفزة “ننعي القائد الوطني الكبير الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنوار” الذي قُتل “مُمْتَشقا سلاحه، مشتبكا ومواجها لجيش الاحتلال في مقدّمة الصفوف”.

وأضاف أن قتل السنوار “وكل القادة ورموز الحركة الذين سبقوه… لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوة وصلابة وإصرارا على المضي في دربهم”.

وفي ردّ غير مباشر على موجة الدعوات الدولية التي أعقبت مقتل السنوار لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على الدولة العبرية، قال الحية “نقول للمتباكين على أسرى الاحتلال لدى المقاومة إن هؤلاء الأسرى لن يعودوا لكم إلا بوقف العدوان على شعبنا في غزة والانسحاب الكامل منها وخروج الأسرى الأبطال من سجون الاحتلال”.

وتسبّب هجوم حماس بمقتل 1206 أشخاص غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية تشمل رهائن ماتوا أو قتِلوا خلال احتجازهم في غزة.

ومن أصل 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 97 محتجزين في غزة، بينهم 34 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتردّ إسرائيل منذ أكثر من سنة بحملة قصف مدمّرة وعمليات بريّة في قطاع غزة أدّت الى مقتل ما لا يقل عن 42500 فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس، والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

– “مواصلة المقاومة” –

بدورها، نعت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، السنوار الذي “ارتقى مقبلا غير مدبر في أشرف المعارك”.

وقالت في بيان إن “مسيرة الجهاد لن تتوقّف” حتى “تحرير فلسطين”.

وتقدّم حزب الله “من الشعب الفلسطيني المجاهد … بأحرّ التعازي باستشهاد قائد طوفان الأقصى” الذي “وقف في مواجهة المشروع الأميركي والاحتلال الصهيوني”.

وفي طهران، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن السنوار سيظلّ “مصدر إلهام للمقاومين في المنطقة”. وقال الرئيس مسعود بزشكيان أن “المقاومة” الفلسطينية لن “تتوقف” باغتياله.

في برلين، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أن مقتل السنوار يشكّل فرصة أمام “إطلاق مسار للسلام” في الشرق الأوسط و”مستقبل أفضل في غزة بدون حماس”.

وأضاف متحدثا إلى جانب المستشار أولاف شولتس أن “مقتل زعيم حماس يمثل لحظة تحقيق للعدالة”.

وقال شولتس من جهته إنه يأمل أن يؤدي مقتل السنوار إلى “إفساح المجال” لوقف إطلاق النار في غزة وإلى “اتفاق على إطلاق سراح الرهائن”.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قال الخميس إن إسرائيل “صفّت الحساب” مع السنوار الذي أمضى أكثر من عقدين معتقلا في سجونها وخرج في صفقة تبادل أسرى وسجناء، مضيفا “لن نتوقف حتى نقبض على جميع الإرهابيين المتورطين في مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ونعيد جميع الرهائن إلى ديارهم”.

– على أمل أن تنتهي الحرب –

في قطاع غزة، شكّل قتل السنوار الذي تسلّم قيادة حركة حماس بعد اغتيال اسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو في ضربة نسبت الى إسرائيل، صدمة. لكن كثيرين ينشدون إنهاء الحرب.

وقال شادي نوفل أبو ماهر (23 عاما) “السنوار حسب نتنياهو كان السبب في الحرب… والآن استشهد، ماذا يريد الإسرائيليون؟ نحن نريد العيش كباقي الشعوب، لا نريد حروبا ولا مآسي”، مضيفا “تعبنا”. وطالب “أن يتدخل العالم لوقف الحرب”.

في تل أبيب، قالت الستينية سيسيل “كان إرهابيا كبيرا، وهو مسؤول عن موت كثيرين. أعتقد أنه سعى الى ذلك، وأنا سعيدة أنه قتل”. بينما عبّر آخرون عن خشيتهم مما سيحصل للرهائن في قطاع غزة.

– الميدان –

على الأرض، واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة وفي لبنان في مواجهة حزب الله.

وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في منطقة جباليا في شمال قطاع غزة التي يحاصرها ويقصفها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا الى أن حماس تحاول إعادة بناء قدراتها فيها.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني عن مقتل ثلاثة أشخاص في غارة جوية في شمال قطاع غزة.

في لبنان، أعلن حزب الله الجمعة قصف جنود في مدينة صفد في شمال إسرائيل بطائرات مسيرة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان عسكري “استدعاء لواء احتياطيا إضافيا للقيام بمهام عملياتية في المنطقة الشمالية” بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأكّدت قوّة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الجمعة أن “دمارا واسعا” لحق بمدن وبلدات جنوبية.

وقال الناطق باسم اليونيفيل أندريا تينينتي خلال الإحاطة الدورية للأمم المتحدة في جنيف إن “التصعيد على طول الخطّ الأزرق” بين لبنان وإسرائيل “يتسبّب بدمار واسع للمدن والبلدات في جنوب لبنان، فيما يتواصل إطلاق الصواريخ باتّجاه إسرائيل، بما في ذلك على مناطق مدنية”.

– الدبلوماسية –

وبعد إعلان اليونيفيل عن تعرضها لإطلاق نار وانتهاكات من جانب إسرائيل في جنوب لبنان، وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى بيروت الجمعة، وهي أول رئيس دولة أو حكومة يزور لبنان منذ تحوّل المواجهة بين حزب الله وإسرائيل المتواصلة منذ سنة، الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر.

واستقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ميلوني في مطار رفيق الحريري في بيروت. وإيطاليا هي أول مساهم غربي في قوة الأمم المتحدة الموقتة لحفظ السلام في لبنان وتتولى حاليا أيضا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

من جهة أخرى، ندّد ميقاتي الجمعة بـ”تدخّل فاضح” في الشأن اللبناني إثر تصريحات لمسؤول إيراني حول استعداد بلاده للتفاوض مع فرنسا من أجل وقف لإطلاق النار في لبنان.

وطلب ميقاتي من وزير الخارجية اللبناني استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في بيروت.

ومثل هذا الموقف نادر على الصعيد الرسمي في لبنان منذ سنوات، في ظل تحكّم حزب الله اللبناني المدعوم من إيران بالقرار السياسي، وفي ظل شلل مؤسساتي وأزمة سياسية ناتجة عن انقسامات عميقة في البلاد.

وكانت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية نقلت عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن طهران مستعدة للتفاوض مع باريس بشأن تطبيق القرار الدولي 1701 في لبنان ووقف إطلاق النار.

بور/رض/ص ك