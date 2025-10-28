The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حماس تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على قوات إسرائيلية في رفح

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء مسؤوليتها عن الهجوم على قوات إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة، والذي دفع إسرائيل لشن هجمات على القطاع.

وأكدت الحركة في بيان التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت في البيان أن القصف “الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب”.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية