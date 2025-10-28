حماس تنفي مسؤوليتها عن الهجوم على قوات إسرائيلية في رفح

1دقيقة

(رويترز) – نفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الثلاثاء مسؤوليتها عن الهجوم على قوات إسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة، والذي دفع إسرائيل لشن هجمات على القطاع.

وأكدت الحركة في بيان التزامها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت في البيان أن القصف “الإجرامي الذي نفذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثل انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب”.

(تغطية صحفية نضال المغربي – إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)