حماس تهدّد بتأجيل إطلاق سراح الرهائن “حتى إشعار آخر”

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هدّدت حماس الإثنين بتأجيل أيّ عمليات مبادلة رهائن إسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة “حتى إشعار آخر” وذلك ردّا على “عدم الالتزام” ببنوده من جانب الدولة العبرية التي أوعزت لجيشها بـ”الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة”.

لكنّ الحركة الفلسطينية أعلنت لاحقا أنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل “للالتزام” ببنود وقف إطلاق النار، وذلك في إطار رغبتها “لإبقاء الباب مفتوحا” للإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن الإسرائيليين في الموعد المقرر السبت.

والهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ يوم 19 كانون الثاني/يناير أوقفت إلى حد كبير قتالا استمر أكثر من 15 شهرا في قطاع غزة وتمّ على إثرها، على خمس دفعات، إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل مئات الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وأفاد الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، أبو عبيدة في بيان أنه “سيتم تأجيل تسليم الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15 شباط/فبراير 2025 حتى إشعار آخر”، متهما الدولة العبرية بالفشل في الامتثال لبنود الهدنة.

وأضاف أنّ استئناف عمليات المبادلة رهن بالتزام “الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي”.

وتتّهم الحركة إسرائيل بالفشل في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الهدنة لجهة الفترة الزمنية وخرق وقف إطلاق النار بعد مقتل ثلاثة أشخاص في غزة الأحد.

وفي بيان لاحق أوضحت حماس أنها “تعمّدت أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى” من أجل “إعطاء الوسطاء الفرصة الكافية للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه”.

وصدر البيانان بينما كان من المقرر أن يجتمع المفاوضون في الأيام المقبلة في قطر لبحث تطبيق المرحلة الأولى للهدنة الممتدة على 42 يوما والمراحل المقبلة التي ما زال يتعيّن إتمام الاتفاق عليها.

وكان مقررا أن تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر للهدنة، لكنّ إسرائيل رفضت إرسال مفاوضيها إلى الدوحة لهذا الغرض.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين أنّ إعلان حماس يشكّل “انتهاكا كاملا” لاتفاق وقف إطلاق النار، ملمّحا إلى إمكان استئناف القتال.

وقال في بيان إن “اعلان حماس بشأن وقف الإفراج عن رهائن اسرائيليين يشكل انتهاكا كاملا لاتفاق وقف اطلاق النار واطلاق سراح الرهائن”، لافتا إلى أن الجيش تلقّى امرا “بالاستعداد لجميع السيناريوهات”.

ولاحقا أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا أعلن فيه أنه قرّر “رفع حالة الجاهزية” حول غزة، و”دفع تعزيزات كبيرة للقوات في المهام الدفاعية في المنطقة”.

– ترامب يسعى لـ”تملّك” غزة –

وتصاعد التوتر منذ أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا صادما عبّر فيه عن رغبته بأن تسيطر الولايات المتحدة على غزة بعد نقل سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليونين إلى أماكن أخرى.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد بمقترح ترامب “الثوري”.

وهذا المقترح الذي اعتبرت الأمم المتحدة وخبراء أنه سيشكل انتهاكا للقانون الدولي أثار انتقادات واسعة.

وأكّد الرئيس الأميركي لشبكة “فوكس نيوز” الإثنين أنّه لن يحقّ للفلسطينيين بموجب مقترحه أن يعودوا إلى القطاع.

وقال “أتحدث عن بناء مكان دائم لهم”، مشيرا إلى أنّ العيش في القطاع المدمر لن يكون ممكنا قبل سنوات عديدة.

ولدى سؤاله عمّا إذا كان سيحق للفلسطينيين أن يعودوا إلى القطاع، ردّ ترامب “كلا، لن يعودوا إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير”.

لكن بالنسبة للفلسطينيين، فإنّ أيّ محاولة لإخراجهم من غزة تعيد إلى الذاكرة “النكبة” الفلسطينية التي تلت إعلان تأسيس دولة إسرائيل عام 1948.

وعلى الرغم من مواقف ترامب يواصل النازحون الغزيون العودة إلى ديارهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من مفترق نتساريم على طريق صلاح الدين الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوبه.

وعند المفترق، يدقّق عناصر أمن أميركيون ومصريون بلباس عسكري حاملين أسلحة فردية، في المركبات التي تنقل نازحين فلسطينيين في الاتجاهين.

وتحدّث أحمد الراعي (50 عاما) لوكالة فرانس برس عن عناصر أمن أميركيين ومصريين “محترمين” يقومون بعمليات تفتيش المركبات عند المفترق، لكنّ “عملية التفتيش بطيئة جدا ومملة ومتعبة”.

– “سوء معاملة” –

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأدّى إلى مقتل 1210 أشخاص، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز عناصر حماس في هجومهم 251 رهينة ما زال 73 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.

في المقابل، تفيد وزارة الصحة في غزة بأنّ الحرب أودت ب 48208 أشخاص في القطاع.

وبموجب وقف إطلاق النار الحالي، استكملت إسرائيل وحماس السبت خامس عملية مبادلة أطلق بموجبها سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين مقابل 183 معتقلا فلسطينيا.

في هذا السياق، اعتبر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان الإثنين أنّ “صور الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين الهزلى الذين تم الإفراج عنهم.. مؤلمة للغاية”.

وأضاف “تظهر الصور التي رأيناها للرهائن الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم في نهاية الأسبوع مؤشرات تدل على سوء معاملة وسوء تغذية حادّ، ما يعكس ظروفا قاسية للغاية تعرضوا لها في غزة”.

وشدّد على “وجوب أن تضمن إسرائيل وحماس معاملة إنسانية، بما في ذلك الامتناع عن تعريض كلّ من هم تحت سيطرتهما لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإساءة”.

من جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أنه “تم إبلاغ جميع عائلات المحتجزين” بإعلان حماس الصادر الاثنين “وتم التأكيد للعائلات أن دولة إسرائيل ملتزمة بالاتفاق”.

أما “منتدى عائلات الرهائن والمفقودين” فأشار إلى أنه “ناشد الدول الوسيطة المساعدة في المحافظة على الاتفاق القائم وتطبيقه بشكل فاعل”.

والإثنين أعربت مصر التي انخرطت في جهود الوساطة إلى جانب قطر والولايات المتّحدة، عن رفضها “المساس” بحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية عقب لقاء جمع بين الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن.

وشدّد بيان الخارجية المصرية على تمسّك القاهرة “بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيه حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال”، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحه لنقل سكان القطاع إلى بلدان أخرى، مشيرا خصوصا إلى مصر والأردن.

ومن المقرر أن يعقد العاهل الأردني عبد الله الثاني محادثات مع ترامب الثلاثاء.

بور-امي/لين-ود/بم