حماس توقف تسليم الرهائن وترامب يهدد بإلغاء وقف إطلاق النار

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القدس (رويترز) – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الاثنين أنها ستوقف تسليم الرهائن الإسرائيليين حتى إشعار آخر بسبب ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مما يفاقم خطر اشتعال الصراع من جديد.

ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار والسماح “لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها” إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت.

وأضاف في تصريحات للصحفيين في المكتب البيضاوي أنه قد يحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من غزة.

وكان من المقرر أن تطلق حماس سراح بعض الرهائن الإسرائيليين يوم السبت مقابل إفراج إسرائيل عن فلسطينيين من سجونها كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة “راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات”.

وأضاف “وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15 فبراير حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.

وبعد إعلان حماس المفاجئ، تجمعت عائلات الرهائن وأنصارهم في المنطقة المعروفة الآن بساحة الرهائن في تل أبيب مساء يوم الاثنين للضغط على الحكومة حتى لا تتخلى عن الاتفاق.

وقالت شوشانا بريكمان، وهي متظاهرة انضمت إلى حشد من نحو ألفي شخص في المظاهرة غير المقررة سلفا “يجب إعادة كل شخص لا ينتمي إلى ذلك المكان إلى منزله الآن. كل شخص، وكل الرهائن، جميعهم”.

وقالت حماس إن إعلانها جاء قبل خمسة أيام من موعد الإفراج عن الرهائن “لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه”.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الرهائن يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار وإنه أمر الجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد في غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع مجلس الوزراء الأمني ​​الذي يضم وزراء الدفاع والأمن الوطني والخارجية وآخرين صباح يوم الثلاثاء.

وقال مصدران أمنيان مصريان لرويترز يوم الاثنين إن الوسطاء يخشون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار. وتوسطت قطر ومصر في الاتفاق إلى جانب الولايات المتحدة.

واستعادت إسرائيل حتى الآن 16 رهينة من أصل 33 من المقرر إطلاق سراحهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق التي تستمر 42 يوما، إلى جانب خمس رهائن تايلانديين تقرر الإفراج عنهم دون ترتيبات مسبقة.

وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن مئات من السجناء الفلسطينيين، من بينهم سجناء يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لشنهم هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وغيرهم ممن اعتقلوا في أثناء الحرب دون توجيه اتهامات إليهم.