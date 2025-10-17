حماس ستسلم رفات رهينة إسرائيلي تحتجزه في غزة

reuters_tickers

3دقائق

(رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة إنها ستنقل جثمان رهينة آخر إلى الصليب الأحمر، فيما أكدت إسرائيل أن عملية التسليم ستتم بعد منتصف ليل السبت وسط خلاف حول التأخير في إعادة الجثث بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وتقول إسرائيل إنها تسلمت تسع جثث من أصل 28 محتجزة في غزة، وقالت حماس، مشيرة إلى وجود مشكلات فنية، إنها بحاجة إلى آليات ثقيلة ومعدات حفر لتسريع عملية تحديد أماكن الجثث المدفونة تحت الأنقاض.

وكانت إسرائيل، التي تصر على أن حماس تعرف أماكن جثث الرهائن، قالت إن الوقت ينفد أمام الحركة.

وقالت حماس إنها لا تزال ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثث جميع الرهائن المتبقين.

وقالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في بيان يوم الجمعة إنه تم العثور على جثة جديدة وسيتم تسليمها في الساعة 2300 بالتوقيت المحلي. وقال مصدر أمني إسرائيلي إن عملية التسليم إلى الصليب الأحمر من المقرر أن تتم الساعة 0030 في إسرائيل (2130 بتوقيت جرينتش).

وألقت هذه المسألة بظلالها على اتفاق وقف إطلاق النار، وهو المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب.

وفي مؤتمر صحفي بأنقرة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن التصريحات الإسرائيلية مثيرة للقلق. وأضاف “هل ستستغل إسرائيل عجز حماس عن العثور على الجثث تحت الأنقاض… ذريعة لخرق وقف إطلاق النار؟ هناك قلق في المجتمع الدولي حيال هذا الأمر”.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، حثت حماس الوسطاء على الضغط من أجل تنفيذ الخطوات التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بما في ذلك إعادة فتح الحدود والسماح بدخول المساعدات وبدء إعادة الإعمار وتشكيل إدارة واستكمال الانسحاب الإسرائيلي.

وتوقف القتال إلى حد كبير في غزة بموجب خطة ترامب التي أيدتها مصر وقطر وتركيا التي شاركت في الوساطة. وأطلقت حماس في وقت سابق هذا الأسبوع سراح العشرين رهينة الأحياء لديها، وكانت احتجزتهم وآخرين منذ هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

وقالت إسرائيل يوم الخميس إنها تستعد لإعادة فتح معبر رفح للسماح للفلسطينيين بالدخول والخروج، لكنها لم تحدد موعدا لذلك في وقت تتبادل فيه اللوم مع حماس بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار.

وتشمل العناصر الأخرى العالقة في الخطة نزع سلاح حماس والحكم المستقبلي لغزة.

(تغطية صحفية نضال المغربي وأحمد الإمام وتالا رمضان – شارك في التغطية طوان جمركجي من أنقرة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)