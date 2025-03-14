حماس ستفرج عن رهينة أمريكي إسرائيلي وتعلن استعدادها لمفاوضات المرحلة الثانية

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من نضال المغربي ونيرة عبدالله

القاهرة/دبي (رويترز) – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة موافقتها على الإفراج عن رهينة أمريكي إسرائيلي، يعتقد أنه آخر رهينة على قيد الحياة في قطاع غزة يحمل الجنسية الأمريكية، بعد تلقيها مقترحا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان إنها تعاملت مع المقترح الذي قدم إليها لاستئناف المفاوضات يوم الخميس “بمسؤولية وإيجابية” وسلمت ردها عليه فجر اليوم. وأضافت أنها وافقت أيضا على تسليم “جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية” دون الخوض في تفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق بعد من إسرائيل.

وقال مسؤولان في حماس لرويترز إن موافقة الحركة على إطلاق سراح الرهينة الأمريكي الإسرائيلي ورفات الرهائن الأربع مشروطة ببدء محادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار وفتح المعابر ورفع الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أسبوعين.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع لرويترز “نعمل مع الوسطاء على إنجاح المفاوضات وإلزام الاحتلال وإتمام مراحل الاتفاق”.

وعقد قياديون من حركة حماس اجتماعات مع المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر في الأيام القليلة الماضية بهدف إطلاق سراح إيدان ألكسندر (21 عاما) من نيوجيرزي والذي خدم في الجيش الإسرائيلي.

وقال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط للصحفيين في البيت الأبيض مطلع الشهر الجاري إن الإفراج عن ألكسندر يمثل “أولوية قصوى”.

وأضاف القانوع أن موافقة حماس على إطلاق سراح ألكسندر تهدف “للدفع باتجاه استكمال تنفيذ مراحل الاتفاق”.

وتوقف القتال في قطاع غزة منذ 19 يناير كانون الثاني بموجب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المقسم إلى ثلاث مراحل. وسلمت حماس خلال المرحلة الأولى 33 من الرهائن الإسرائيليين وخمسة تايلانديين مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من ألفي معتقل فلسطيني.

لكن مع انتهاء المرحلة الأولى في الثاني من مارس آذار، لم يتمكن الطرفان من بدء المرحلة الثانية. وعرضت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى لكن حماس قالت إنها لن تستأنف إطلاق سراح الرهائن إلا بموجب المرحلة الثانية.

وتتطلب المرحلة الثانية من إسرائيل إجراء محادثات لسحب قواتها بالكامل من القطاع وإنهاء الحرب بشكل دائم، وهما مطلبان رئيسيان لحماس.

ومنعت إسرائيل دخول كل شاحنات الإمدادات والمساعدة إلى قطاع غزة في الثاني من مارس آذار مع احتدام أزمة اتفاق وقف إطلاق النار. ودعت وقتها حماس الوسطاء المصريين والقطريين للتدخل.

وتسعى الولايات المتحدة ومصر وقطر إلى تقليل الخلافات بين حماس وإسرائيل لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لإطلاق سراح الرهائن المتبقين في قطاع غزة ورفع الحصار.

ونفذت حماس هجوما عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع تسببت منذ ذلك الحين في مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وحولت أغلبه إلى حطام.