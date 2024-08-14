حماس لن تشارك في محادثات الهدنة في قطر وإيران تدرس فرص وقف ردها على إسرائيل

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأربعاء إنها لن تشارك في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة المقرر عقدها يوم الخميس في قطر، مما يبدد آمال التوصل إلى هدنة تقول مصادر إيرانية إنها قد تمنع هجوما إيرانيا متوقعا على إسرائيل.

وقالت الولايات المتحدة إنها تتوقع أن تمضي المحادثات غير المباشرة قدما كما هو مخطط لها في العاصمة القطرية الدوحة يوم الخميس، وإن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لا يزال ممكنا.

ومع ذلك، ذكر موقع أكسيوس أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارة إلى الشرق الأوسط كان من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء.

وذكر ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فقط هو الذي سيمنع رد إيران المباشر على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أراضيها الشهر الماضي.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها سترسل وفدا إلى محادثات يوم غد الخميس، لكن حماس طلبت خطة قابلة للتطبيق لتنفيذ مقترح قبلته بالفعل بدلا من المزيد من المحادثات.

وقال القيادي الكبير في حركة حماس سامي أبو زهري لرويترز “حركة حماس متمسكة بورقة الوسطاء التي قدمت إليها في الثاني من يوليو والتي تستند إلى قرار مجلس الأمن وخطاب (الرئيس الأمريكي) بايدن والحركة جاهزة للبدء فورا في البحث في آليات تنفيذها”.

وأضاف “أما الذهاب لمفاوضات جديدة فهو يسمح للاحتلال بفرض شروط جديدة وتوظيف متاهة المفاوضات لارتكاب المزيد من المجازر”.

ولم يهدأ القتال في القطاع حيث قال سكان في مدينة خان يونس في الجنوب إن القوات الإسرائيلية قصفت منازل في الشرق وكثفت قصف الدبابات على المناطق الشرقية من وسط المدينة.

وقالت إسرائيل إنها ترد على إطلاق حماس لصواريخ باتجاه تل أبيب يوم الثلاثاء وقصفت منصات إطلاق صواريخ وقتلت مسلحين من بين 40 هدفا عسكريا على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية في وسط غزة وخان يونس وغرب رفح في الجنوب.

وقالت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناحان المسلحان لحركة حماس والجهاد الإسلامي، إنها هاجمت القوات الإسرائيلية في عدة مناطق بينما قال مسؤولو صحة فلسطينيون إن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل 14 شخصا على الأقل يوم الأربعاء معظمهم في وسط وجنوب القطاع.

وقالت حماس أيضا إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث قالت إسرائيل إنها قتلت عددا من المسلحين.