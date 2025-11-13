حماس والجهاد: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي 8 مساء بالتوقيت المحلي

(رويترز) – قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس إنهما ستسلمان رفات رهينة إسرائيلي عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

وإذا تمت عملية التسليم، فسيتبقى رفات ثلاثة رهائن في غزة.

وأعلنت الجهاد الإسلامي أنه تسنى العثور على الرفات في مدينة خان يونس بجنوب غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر تشرين الأول، أطلقت حماس سراح جميع الرهائن العشرين الذي كانوا على قيد الحياة لديها مقابل نحو ألف معتقل فلسطيني كانوا محتجزين لدى إسرائيل.

ونص الاتفاق كذلك على إعادة رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 مسلحا.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد علي خفاجي ومروة غريب للنشرة العربية)