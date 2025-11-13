The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

حماس والجهاد: سنسلم رفات رهينة إسرائيلي 8 مساء بالتوقيت المحلي

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يوم الخميس إنهما ستسلمان رفات رهينة إسرائيلي عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).

وإذا تمت عملية التسليم، فسيتبقى رفات ثلاثة رهائن في غزة.

وأعلنت الجهاد الإسلامي أنه تسنى العثور على الرفات في مدينة خان يونس بجنوب غزة.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن في أكتوبر تشرين الأول، أطلقت حماس سراح جميع الرهائن العشرين الذي كانوا على قيد الحياة لديها مقابل نحو ألف معتقل فلسطيني كانوا محتجزين لدى إسرائيل.

ونص الاتفاق كذلك على إعادة رفات 28 رهينة مقابل رفات 360 مسلحا.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد علي خفاجي ومروة غريب للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية