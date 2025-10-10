حماس وفصائل فلسطينية ترفض أي “وصاية أجنبية” على غزة

القاهرة (رويترز) – رفضت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين يوم الجمعة أي “وصاية أجنبية” على غزة، مؤكدة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي بحت.

وقالت الحركات الثلاثة في بيان مشترك “نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك”.

لكنها أضافت أنها على استعداد “للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه”.

