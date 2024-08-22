حملة: العثور على طلقات في جثث رهائن إسرائيليين أعيدوا من غزة

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القدس (رويترز) – قالت حملة منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل يوم الخميس، مستندة إلى تقارير تشريح حديثة، إن جثث الرهائن الستة الذين أعيدوا من غزة هذا الأسبوع وُجد بها طلقات رصاص.

وأفاد الجيش الإسرائيلي لرويترز بأنه انتشل أربع جثث أخرى إلى جانب جثث الرهائن، يعتقد أنها لمقاتلين من حماس، وأن تلك الجثث لم تظهر عليها علامات جروح ناجمة عن أعيرة نارية.

تأتي هذه التعليقات بعد يوم من ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضرورة التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك.

ويعتقد أن إجمالي عدد الرهائن المتبقين في غزة يبلغ 109 وأن نحو ثلثهم لاقوا حتفهم فيما لا يزال مصير الباقين مجهولا.

وقالت الحملة “في كل دقيقة تمر دون التوصل لاتفاق، قد تفقد رهينة أخرى حياتها. ومن الواضح للجميع أنه لا يمكن إعادة الرهائن إلا باتفاق”.

وأضافت الحملة أن استعادة جثث الرهائن الستة لم يكن إنجازا بل شهادة على فشل الحكومة في التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب وإعادة الرهائن أحياء.

واستؤنفت محادثات وقف إطلاق النار بوساطة دولية في القاهرة في وقت سابق من يوم الخميس. وغادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المنطقة يوم الثلاثاء دون تحقيق انفراجة في مسعى وقف رحى الحرب الدائرة منذ 10 أشهر.

وتدور المحادثات المتقطعة لوقف إطلاق النار على مدى أشهر حول القضايا نفسها، لكن إسرائيل وحماس تصران بشدة على مطالبهما.

واختطف مسلحون من حركة حماس معظم الرهائن الإسرائيليين في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأجنبي واقتياد نحو 250 آخرين رهائن إلى غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، تدك القوات الإسرائيلية غزة مما أدى إلى نزوح كل سكانها تقريبا ومقتل 40 ألفا على الأقل، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية. وتقول إسرائيل إنها قتلت نحو 17 ألف مسلح.