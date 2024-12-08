حملة “الإمارات نظيفة” تجمع 6 أطنان من النفايات القابلة للتدوير

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تمكنت حملة “الإمارات نظيفة” التي أقيمت فعالياتها في دبي من جمع 5,863 كيلوغرامات من النفايات، بمشاركة 8396 متطوعاً، وبتنظيم مجموعة عمل الإمارات للبيئة بالتعاون مع بلدية دبي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت.

وذكرت الوكالة أنّ النفايات التي تم جمعها شملت “الكثير من المواد القابلة لإعادة التدوير أُرسلت إلى المصانع المحلية لإعادة تدويرها”.

وأكدت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن “الحملة تُعد أضخم نشاط مجتمعي بيئي في الدولة، وهي مستمرة منذ أكثر من عقدين، و تهدف إلى رفع الوعي بالمخاطر البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة”.

هت/كام