حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية تحتدم حول المساعدات بعد الأعاصير

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مع احتدام المنافسة قبل 15 يوما من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تزور المرشحة الديموقراطية كامالا هاريس الإثنين ثلاث ولايات حاسمة، فيما يعمد منافسها الجمهوري دونالد ترامب إلى إعادة تحريك الجدل حول المساعدات لضحايا الإعصارين في كارولاينا الشمالية.

أعلنت هاريس في مقابلة أجرتها معها شبكة إم إس إن بي سي الأحد “سأكون غدا في بنسيلفانيا وميشيغن وويسكونسن. سأبذل كل ما بوسعي”.

وسعت نائبة الرئيس خلال تجمعات انتخابية شاركها فيها نجوم مثل ليزو وآشر السبت ثم ستيفي ووندر الأحد، للفوز بتأييد الناخبين السود في جورجيا.

وتركز هاريس حملتها على برنامجها الاقتصادي والحق في الإجهاض، منتقدة خصمها لعدم أهليته الذهنية والأخلاقية لتولي مهام الرئاسة.

واعتبرت ردا على أسئلة حول هجمات ترامب البذيئة عليها، أن سلوكه “يحط من مقام” الرئاسة.

وقال ترامب خلال تجمع انتخابي السبت في لاتروب بولاية بنسيلفانيا مخاطبا مؤيديه “عليكم أن تقولوا لكامالا هاريس لم نعد نحتملك، أنت نائبة رئيس فاشلة، الأسوأ، أنت مطرودة! اذهبي من هنا”.

وسعى الملياردير خلال عطلة نهاية الأسبوع لاستمالة الطبقات الشعبية فظهر السبت مع عمال معتمرا خوذة ورشة بناء، وقام الأحد بتقديم وجبات مع عمال أحد مطاعم ماكدونالدز.

وهو يؤكد بدون أن يورد أي أدلة أن المرشحة الديموقراطية لم تعمل مثلما قالت في سلسلة الوجبات السريعة حين كانت طالبة.

– “تحوير المعاناة” –

ويتوجه المرشح الجمهوري الإثنين إلى مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية (شرق) التي تعاني بعد مرور الإعصار هيلين في أواخر أيلول/سبتمبر.

وروت شيلي هيوز التي تسكن بلدة قريبة من آشفيل وتعتزم التصويت لترامب، متحدثة لفرانس برس السبت “أخذت اليوم أول حمام بمياه ساخنة”.

وعادت المياه إلى المنازل في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، لكن مياه الشرب لا تزال مقطوعة. وقالت هيوز “كل شيء ما زال يشبه منطقة حرب، لا أجد عبارة أفضل لوصف” الوضع.

وتسبب الإعصار هيلين بمقتل ما لا يقل عن 240 شخصا في شرق البلاد، في أعلى حصيلة لإعصار خلال أكثر من نصف قرن في الولايات المتحدة. وبعد أسبوعين، أعقبه الإعصار ميلتون متسببا بسقوط 16 قتيلا.

وسرعان ما اتخذ الإعصاران بعدا سياسيا، فوجه ترامب وأعضاء محافظون في الكونغرس اتهامات كاذبة بشأن إدارة الحكومة للكوارث، نفى العديد منها حكام الولايات المعنية بمن فيهم حكام جمهوريون.

وكان الرئيس السابق اتهم الديموقراطيين بـ”سرقة أموال” الوكالة الفدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) “لتوزيعها على مهاجريهم غير الشرعيين”.

وصادق البيت الأبيض على مساعدة تزيد عن 1,8 مليار دولار للمتضررين جراء الإعصارين، على ما أعلنت “فيما” الجمعة.

لكن سيل المزاعم الكاذبة كان له عواقب على الأرض ولا سيما في كارولاينا الشمالية حيث تلقى عناصر الوكالة تهديدات.

ونددت هاريس بـ”الذين يحورون مآسي الناس ومعاناتهم لتأجيج النقمة والكراهية” من خلال “نشر التضليل الإعلامي”.

بور/دص/نور