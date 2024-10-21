حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية تحتدم قبل 15 يوما من الاقتراع

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قبل 15 يوما من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وفي ظل حملة تزداد نبرتها حدّة يوميا، لا تزال نتائج استطلاعات الرأي متقاربة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب اللذين يواصلان زيارة الولايات الأكثر استراتيجية الاثنين.

وتقوم نائبة الرئيس بجولة سريعة في ثلاث ولايات رئيسية، هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكنسن في شرق البلاد، بينما يزور الرئيس السابق منطقة في ولاية كارولينا الشمالية (جنوب شرق البلاد) دمرها مؤخرا إعصار وينشر فيها أنصار له معلومات كاذبة عن المساعدات الحكومية.

ووفق أرقام رسمية صدرت الاثنين، أنفق فريق حملة كامالا هاريس 270 مليون دولار في أيلول/سبتمبر مقارنة بـ78 مليون دولار فقط لمعسكر دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن المرشحة الديموقراطية جمعت أكثر من مليار دولار منذ دخولها السباق في تموز/يوليو، بعد انسحاب الرئيس جو بايدن.

لكن هذه الأفضلية المالية لم تترجم إلى رأس مال انتخابي، وفق ما أظهرت استطلاعات الرأي.

– “الأسوأ” –

تظهر أحدث النتائج التي نشرتها صحيفة نيويورك الاثنين تقاربا بين المرشحين في الولايات السبع الحاسمة للانتخابات الرئاسية، وهي الأربع المذكورة آنفا بالإضافة إلى أريزونا ونيفادا وجورجيا.

ويظهر استطلاع أجرته صحيفة واشنطن بوست نتائج مماثلة، وقد شمل 5000 ناخب في هذه الولايات خلال النصف الأول من تشرين الأول/أكتوبر: 47% يعتزمون التصويت لكامالا هاريس و47% لدونالد ترامب.

قالت المرشحة الديموقراطية الأحد “لن أدخر أي جهد”.

وتقوم هاريس بحملتها الانتخابية الاثنين بصحبة البرلمانية الجمهورية السابقة ليز تشيني، وهي معارضة شرسة لدونالد ترامب انضمت إلى نائبة الرئيس في محاولة لجذب المحافظين المعتدلين إلى معسكرها.

هدفهما هو الضواحي السكنية في بنسلفانيا وميشيغن وويسكنسن، خصوصا تلك التي تمكنت فيها سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي من انتزاع أصوات من الرئيس السابق خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

وبدأت المرشحة الديموقراطية التي احتفلت بعيد ميلادها الستين الأحد، في تشديد لهجتها ضد منافسها التي قالت إن سلوكه “يحط من مقام” منصب الرئاسة.

ورفع دونالد ترامب من مستوى العنف اللفظي، قائلا خلال تجمع انتخابي السبت في لاتروب بولاية بنسلفانيا مخاطبا مؤيديه “عليكم أن تقولوا لكامالا هاريس لم نعد نحتملك، أنت نائبة رئيس فاشلة، الأسوأ، أنت مطرودة! اذهبي من هنا”.

– ترامب في مطعم ماكدونالدز –

سعى الملياردير خلال عطلة نهاية الأسبوع لاستمالة الطبقات الشعبية فظهر السبت مع عمال معتمرا خوذة ورشة بناء، وقام الأحد بتقديم وجبات مع عمال أحد مطاعم ماكدونالدز.

ومن المقرر أن يتوقف المرشح الجمهوري الاثنين في عدة محطات في ولاية كارولينا الشمالية، وخصوصا في مدينة آشفيل التي تضررت بشدة من إعصار هيلين في نهاية أيلول/سبتمبر.

وروت شيلي هيوز التي تسكن بلدة قريبة من آشفيل وتعتزم التصويت لترامب، متحدثة لوكالة فرانس برس السبت “حصلت اليوم على مياه ساخنة للاستحمام للمرة الأولى” منذ الإعصار.

وأضافت هيوز “كل شيء ما زال يشبه منطقة حرب، لا أجد عبارة أفضل لوصف” الوضع.

تسبب الإعصار هيلين بمقتل ما لا يقل عن 240 شخصا في شرق البلاد، في أعلى حصيلة لإعصار خلال أكثر من نصف قرن في الولايات المتحدة. وبعد أسبوعين، أعقبه الإعصار ميلتون متسببا بسقوط 16 قتيلا.

وسرعان ما اتخذ الإعصاران بعدا سياسيا، فوجه ترامب وأعضاء محافظون في الكونغرس اتهامات كاذبة بشأن إدارة الحكومة للكوارث، نفى الكثير منها حكام الولايات المعنية بمن فيهم حكام جمهوريون.

وكان الرئيس السابق اتهم الديموقراطيين بـ”سرقة أموال” الوكالة الفدرالية للاستجابة للكوارث الطبيعية (فيما) “لتوزيعها على مهاجريهم غير النظاميين”.

وخصص البيت الأبيض مساعدة تزيد عن 1,8 مليار دولار للمتضررين جراء الإعصارين، على ما أعلنت “فيما” الجمعة.

لكن سيل المزاعم الكاذبة كان له عواقب على الأرض ولا سيما في كارولاينا الشمالية حيث تلقى عناصر الوكالة تهديدات.

ونددت هاريس بـ”الذين يحورون مآسي الناس ومعاناتهم لتأجيج النقمة والكراهية” من خلال “نشر التضليل الإعلامي”.

بور/دص-ح س/غ ر