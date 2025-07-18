حملة طبية في الشارقة للتوعية على “الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض”

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أنجزت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في إمارة الشارقة ثلاثة محطات جديدة ضمن حملة “الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض” والتي تستمر طوال تموز/يوليو وآب/أغسطس تحت شعار “سلامتكم غايتنا”، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

تأتي الحملة “تزامناً مع فترة حظر العمل وقت الظهيرة لتعزيز الوعي الصحي لدى فئة العمال والعاملين في الوظائف الميدانية لمخاطر التعرض للإنهاك الحراري في الصيف”.

واستهدفت الحملة أكثر من 4,000 فرد في أماكن متعددة، بحسب الوكالة الرسمية.

وتضمنت مراحل الحملة التي تستمر أنشطتها التوعوية طوال أيام الأسبوع في مختلف مناطق الشارقة زيارات ميدانية ركزت على “فئة العمال في المواقع الإنشائية لتعزيز وعيهم للإجراءات الصحية الواجب اتباعها خلال فصل الصيف وتزويدهم بالإرشادات التي تساعدهم على تفادي مخاطر الإجهاد الحراري”.

كما استهدفت أصحاب العمل في المصانع والمواقع الإنشائية.

وامتدت جهود الحملة لتشمل العمال في محطات الوقود وعمال النظافة والعاملين في الحدائق العامة ومواقف السيارات وخدمات التوصيل.

كما نظمت الحملة أنشطة تثقيفية موجهة لأفراد من المجتمع مثل ربات البيوت وطلبة الجامعات بالتعاون مع جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين وجامعة القاسمية في الشارقة.

وفي أيار/مايو الفائت، سجّلت الإمارات أعلى درجة حرارة لشهر أيار/مايو منذ بدء التسجيل في العام 2003، بلغت 51,6 درجة مئوية، وهي قريبة من أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الإطلاق في البلاد.

بلغت أعلى درجة حرارة على الإطلاق في الإمارات منذ بدء التوثيق 52 درجة مئوية في جزيرة الياسات في أبوظبي عام 2010.

هت