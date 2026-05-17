حملة لشرطة الصين وأمريكا والإمارات على عصابات احتيال بقطاع الاتصالات في دبي

reuters_tickers

1دقيقة

بكين 17 مايو أيار (رويترز) – أفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) اليوم الأحد بأن شرطة الصين والولايات المتحدة والإمارات ألقت القبض على 276 مشتبها بهم في قضايا احتيال تتعلق بقطاع الاتصالات، وذلك في عملية مشتركة تهدف إلى تفكيك عصابات احتيال تنشط في دبي.

وذكر التقرير أن العملية هي الأولى من نوعها بين الدول الثلاث وأنها “نجحت في تفكيك تسعة أوكار للاحتيال”. وأضاف التقرير أن هناك ضحايا تعرضوا لعمليات احتيال في استثمارات وهمية بالعملات المشفرة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)