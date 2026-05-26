حملة لـ”ستاربكس” في كوريا الجنوبية تثير جدلا واسعا والشركة تقرّ بأخطاء

أقرّت الشركة المشغّلة لـ”ستاربكس” في كوريا الجنوبية الثلاثاء بسلسلة من الأخطاء التي أثارت انتقادات حادة لحملتها الترويجية “تانك داي” (“يوم الدبابة”)، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما قالت الشركة إنه لم يُراعِ الحساسية الاجتماعية والتاريخية في البلاد.

وواجهت الشركة غضبا عارما في كوريا الجنوبية بسبب ترويجها تشكيلة من أكواب القهوة ضمن حملة اعتُبر أنها تذكّر بالقمع الدموي لانتفاضة مؤيدة للديمقراطية عام 1980.

وأدى هذا الغضب إلى تراجع حاد في المبيعات وإقالة رئيس “ستاربكس كوريا” سون جونغ-هيون، بحسب مجموعة “شينسيغاي” المشغلة لسلسلة “ستاربكس” في كوريا الجنوبية بموجب اتفاق امتياز.

وقال المدير التنفيذي لـ”شينسيغاي” جيون سانغ جين، في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء في سيول، “إنّ الأولوية أُعطيت لسرعة إطلاق الحملة وتنفيذها”، مشيرا إلى “عدم تسجيل أي اعتراض خلال مرحلتي التخطيط والموافقة”.

وأُطلقت حملة “تانك داي” في 18 أيار/مايو الذي يصادف ذكرى انتفاضة غوانغجو.

وقال جيون سانغ جين في معرض حديثه عن نتائج التحقيق الداخلي، إنّ المسؤولين عن الحملة “طلبوا من برنامج قائم على الذكاء الاصطناعي عرض اقتراحات، ولم تخطر ذكرى 18 أيار/مايو ببالهم قط”.

وأكّد أنّ الموظفين المعنيين “أنكروا ارتكابهم أي خطأ متعمد، وقالوا إنهم لم يدركوا أن الحملة قد تشكل إشكالية إلا بعد أن أثارت ردود أفعال غاضبة”.

وقال “تجاوزت هذه الحادثة مسألة ما إذا كان الموظفون مخطئين، وكشفت عن عدم مراعاة الحساسية الاجتماعية والتاريخية داخل ستاربكس كوريا”.

ولم يثبت التحقيق الداخلي ما إذا كان الموظفون قد قصدوا السخرية من الانتفاضة أو التقليل من أهميتها. ورفض ثلاثة أشخاص من فريق التسويق تسليم أجهزتهم المحمولة لإخضاعها لتحقيق جنائي رقمي، مُعللين ذلك بمخاوف تتعلق بالخصوصية.

وأثارت الاعتراضات على حملة “تانك داي” ردود فعل غاضبة من جهات رسمية وشخصيات عامة، من بينها الرئيس لي جاي ميونغ الذي كتب عبر اكس الأسبوع الفائت “أشعر بغضب شديد إزاء هذا السلوك غير الإنساني والمشين، وهذه حيلة استغلالية تتنافى مع قيم المجتمع الكوري الجنوبي”.

وأعلنت وزارة الدفاع تعليق مشروع شراكة مع “ستاربكس” لتوفير مشروبات للعسكريين.

