بازل: المدينة السويسرية التي يعيش فيها العدد الأكبر من المعمرين

المعمرة إديث هوغ من كانتون بازل- المدينة تتحدث إلى سويس إنفو بعد تجاوز عمرها مئة عام. swissinfo.ch

تشير البيانات الإحصائية الأخيرة إلى أن كانتون بازل- المدينة يضم أكبر عدد من المعمرين.ات. قمنا بزيارة إديت هوغ، البالغة من العمر 101 عاماً.

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يزداد عدد الأشخاص المسنين في سويسرا بشكل ملحوظ، حيث تضاعف عدد المعمرين والمعمرات تقريباً كل عشر سنوات منذ عام 1950. ومنذ عام 2018، تسجل سويسرا حوالي مائة معمر.ة سنوياً، بحسب ما أعلنه المكتب الفدرالي للإحصاء. وتظهر البيانات أن أكبر عدد من المعمرين.ات بالنسبة لعدد السكان يوجَد في شمال وجنوب سويسرا، وتحديداً في مناطق مثل تيتشينو وبازل المدينة.

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ولدت إديت هوغ من بازل في عام 1923، وهي من المعمرين.ات الذين بلغوا سن المئة. ”لم أعتقد أبداً أنني سأكون بهذا العمر. ولكنني الآن كذلك، وهي هدية عظيمة”، تقول ذلك باللهجة المحلية لمنطقة بازل.

على الحائط: صور من عشرينيات القرن الماضي

هناك الكثير من الصور المعلقة في غرفتها، بما في ذلك صورة بالأبيض والأسود لطفلتين صغيرتين ترتديان فستانين جميلين من فساتين يوم الأحد: إنها هي وشقيقتها. كانت في السادسة من عمرها وقتئذ “. يعود تاريخ الصورة إلى عام 1929 – أي قبل عشر سنوات من اندلاع الحرب العالمية الثانية. اديت تحب أن تتذكر الأيام الخوالي.

ولكن بالنسبة لها، فإن الكثير من الأشياء اليوم أفضل مما كانت عليه في الماضي.” يمكن للشباب أن يقولوا ما يريدون. كما أن القدرة على إرسال صور العطلات عن طريق الهاتف المحمول أمر عملي للغاية”.

لا تستطيع إديت هوغ أن تفسر سبب تجاوزها سن المائة عام. وتقول مصففة الشعر المتقاعدة إنّ الحصول على قسط وافر من النوم وتناول الطعام بشكل جيد ساهما بالتأكيد في ذلك.

ولا يستطيع سيمون فوكس، طبيب الكانتون، سوى التكهن؛ بسبب وجود هذا العدد الكبير من المعمرين في كانتون بازل- المدينة.” نحن لا نعرف الأسباب بالضبط. يمكنني تصور أن جودة الرعاية الصحية تلعب دوراً في ذلك”.

ثم هناك البنية التحتية الملائمة لكبار السن، مثل وسائل النقل العام، وكذلك خدمات الدعم والأنشطة. كما أن ارتفاع عدد السكان المسنين يعني أيضاً ارتفاع التكاليف بالنسبة للكانتون. لكن كانتون بازل-المدينة في وضع مريح، حيث تتمتع المدينة بإيرادات ضريبية مزدهرة، حيث يحقق الكانتون بانتظام فوائض تصل إلى عدة مئات من ملايين الفرنكات. وفي هذا الصدد أيضاً، تحتل المدينة الواقعة على نهر الراين موقعاً متميزاً.

على مدى العامين الماضيين، عاشت إديت هوغ في منزل مشترك بين الأجيال في بازل – وهو منزل يعيش فيه كبيرات وكبار السن والشباب تحت سقف واحد – بما في ذلك أحفادهم.” يسعدني دائماً رؤية الأطفال الصغار. إنهم ببساطة رائعون”.

المنزل المشترك بين الأجيال في بازل كما يوحي اسمه، تعيش عدة أجيال تحت سقف واحد في دار ”نيوباد“ المشتركة بين الأجيال في بازل. بالإضافة إلى المجموعات السكنية التي تقدم الدعم والرعاية لكبار السن، توجد أيضاً مرافق لكبار السن المقيمات والمقيمين خارج هذه الدار. توفر الدار أيضاً رعاية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر و14 عاماً. تدير الدار جمعية. تم افتتاح مبنى جديد لها في عام 2023.

تقضي المعمّرة حالياً وقتاً ممتعاً مع فريدا، ابنة حفيدتها البالغة من العمر ثلاث سنوات. تقول إديت هوغ: ”أود أن أبقى هنا لفترة طويلة قادمة بسبب فريدا“.

وبمناسبة عيد ميلادها المائة، استقبلت زائرًا مميزًا. فقد جاءها رئيس حكومة بازل آنذاك، بيات يانس لتهنئتها، وقدم لها باقة من الزهور. ولا تزال لديها ذكريات حية عن ذلك اليوم من شهر أبريل، قبل عام مضى.” كان صباح يوم الأحد، ولم يكن قد أصبح وزيرا فدراليا بعد”، توضح اديت.

”من وجهة نظري، يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو لفترة طويلة. ولكن فقط إذا بقيت الأمور على ما هي عليه الآن”، تقول السيدة البالغة من العمر 101 عامًا بابتسامة عريضة.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

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