“فهمتُ على الفور أن زوجتي لقيت حتفها”
في الحصيلة النهائية، قُتل اثنان وستون سائحا قدموا لزيارة المعبد الفرعوني في الأقصر بدم بارد من طرف إرهابيين تنكروا بملابس أعوان أمن. ومن بين الضحايا، وصل عدد السويسريين إلى ستة وثلاثين شخصا. في السابع عشر من نوفمبر 1997، نجا ستيفان كوب من المذبحة لكن زوجته لقيت حتفها. وبعد مرور عشرين عاما على الحادثة الأليمة، لا زال الجرح نازفا والتأثر شديدا. (RTS, swissinfo.ch)
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