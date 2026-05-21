خارجية بولندا تطلب منع بن جفير من دخول البلاد
وارسو 21 مايو أيار (رويترز) – ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية اليوم الخميس أن الوزير رادوسلاف سيكورسكي طلب منع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير من دخول البلاد، وذلك في أعقاب موجة الغضب التي عمّت وارسو على خلفية اعتقال نشطاء أسطول الصمود العالمي الذي كان متجها إلى غزة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ماتشي فيفيور للصحفيين “قرر الوزير سيكورسكي مطالبة وزارة الداخلية بإصدار قرار بمنع الوزير (الإسرائيلي) بن جفير من دخول جمهورية بولندا بسبب تصرفاته”.
