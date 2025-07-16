خامنئي: الحرب الإسرائيلية هدفت إلى إطاحة النظام في إيران

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اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء أن الهجمات الإسرائيلية خلال حرب الشهر الماضي التي استمرت 12 يوما كان هدفها إضعاف نظام الجمهورية الإسلامية وإثارة اضطرابات للإطاحة به.

وقال خامنئي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني إن “حسابات وخطة المعتدين تمثّلت في إضعاف النظام عبر استهداف شخصيات معيّنة ومراكز حساسة في إيران”.

وأفاد بأن الخطوة هدفت إلى إثارة “الاضطرابات ودفع الناس للنزول إلى الشارع لإطاحة النظام”.

أطلقت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران في 13 حزيران/يونيو وقتلت كبار القادة العسكريين وعلماء نوويين.

وذكرت السلطات الإيرانية بأن أكثر من ألف شخص قتلوا في الحرب في إيران.

أشعلت الهجمات حربا استمرت 12 يوما ردّت خلالها إيران باستخدام المسيرات والصواريخ، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا في إسرائيل، بحسب سلطات الدولة العبرية.

وفي 22 حزيران/يونيو، نفّذت الولايات المتحدة ضربات غير مسبوقة على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز النووية الإيرانية.

ونفّذت إسرائيل هجماتها قبل يومين على الاجتماع الذي كان مقررا بين إيران والولايات المتحدة في إطار الجولة السادسة من المباحثات النووية التي بدأت في 12 نيسان/أبريل.

ولم تُستأنف المحادثات مذاك.

وشددت طهران على أنها ما زالت منفتحة على الحلول الدبلوماسية إذا كانت واشنطن مستعدة لتقديم ضمانات بأنها لن تلجأ للتحرك عسكريا ضد الجمهورية الإسلامية.

واستبعد مجلس الشورى الإيراني الأربعاء إجراء مفاوضات من دون الإيفاء “بشروط مسبقة” معيّنة من دون تحديد أي منها.

وأكد خامنئي في بيانه أن على الدبلوماسيين والجيش الإيرانيين أن يتعاملا مع المرحلة المقبلة “بعناية ودقة”، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

رخ-مز/لين/ص ك