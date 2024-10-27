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خامنئي: المسؤولون الإيرانيون سيحددون كيفية الرد على إسرائيل

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دبي (رويترز) – نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله يوم الأحد إن على المسؤولين الإيرانيين أن يحددوا أفضل السبل لإظهار قوة إيران لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في الساعات الأولى من يوم السبت.

ونقلت الوكالة الرسمية عن خامنئي قوله “لا ينبغي التقليل من شأن الشر الذي ارتكبه النظام الصهيوني (إسرائيل) قبل ليلتين أو المبالغة فيه”.

وقللت إيران يوم السبت من أثر الهجوم الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مواقع عسكرية إيرانية وقالت إنه لم يتسبب إلا في أضرار محدودة. ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف التصعيد الذي أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات الإسرائيلية نفذت ثلاث موجات من الضربات قبل الفجر ضد مصانع صواريخ ومواقع أخرى قرب طهران وفي غرب إيران.

وقال خامنئي إن قوة إيران يجب إظهارها لإسرائيل مضيفا أن السبيل للقيام بذلك يجب أن “يحدده المسؤولون وأن ما في مصلحة الشعب والبلاد يجب أن يحدث”.

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