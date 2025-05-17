خامنئي: على الولايات المتحدة “الرحيل وسترحل” من الشرق الأوسط

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قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت إن على الولايات المتحدة “الرحيل من هذه المنطقة، وسترحل” عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب لدول الخليج العربية.

وقال خامنئي في خطاب متلفز ألقاه أمام عدد من المدرسين “بعزيمة شعوب المنطقة ستُجبر الولايات المتحدة على الرحيل من هذه المنطقة وسترحل حتما”، منتقدا ما وصفه بالنموذج الأميركي الفاشل الذي يهدف إلى الإبقاء على حاجة دول الخليج وتبعيتها للدعم الأميركي.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران مباحثات بوساطة عمانية، منذ 12 نيسان/أبريل سعيا الى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي، يحل بدلا من اتفاق دولي أبرم قبل عقد.

وهذه المباحثات هي الأعلى مستوى بين البلدين منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني في 2018.

كذلك، انتقد آية الله خامنئي السبت الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل في حربها ضد حركة حماس.

وفي إشارة إلى نهج الإدارة الأميركية، قال “إن ترامب والمسؤولين الاميركيين يكذبون في تصريحاتهم التي تدعي أنهم يريدون استخدام القوة من أجل السلام، لانهم استخدموا القوة لقتل الأطفال وأبناء غزة” على ما نقلت عنه وكالة الانباء الرسمية (ارنا).

وكان ترامب انتقد الثلاثاء المسؤولين في ايران ودورها الاقليمي خلال زيارته إلى السعودية.

وقال في منتدى استثماري في السعودية “إن قادة إيران ركزوا على سرقة ثروات شعبهم لتمويل الإرهاب وإراقة الدماء في الخارج”.

وقال آية الله خامنئي السبت إن تصريحات ترامب “تعد مصدر خزي لقائلها ومصدر خزي للشعب الأميركي”، بحسب ارنا.

وأكد الرئيس الأميركي في قطر الخميس أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وحث في اليوم التالي إيران على “التحرك” بشأن هذه القضية “وإلا سيحدث شيء سيء”.

وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.

رخ/ص ك-ريم/غ ر