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خامنئي: قتل قيادات كبيرة في حزب الله لن يركع الجماعة

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دبي (رويترز) – قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن قتل قيادات كبيرة في حزب الله لن يركع الجماعة، وذلك بعد استهداف إسرائيل لقادة بارزين في الجماعة المدعومة من إيران عبر ضربات جوية تشنها في أنحاء لبنان منذ أيام.

وقال خامنئي “القوة التنظيمية والموارد البشرية لحزب الله قوية للغاية ولن تتضرر بشدة بسبب قتل قادة كبار حتى وإن كان ذلك يشكل خسارة واضحة”.

وذكر وزير الصحة اللبناني أن الضربات الإسرائيلية المكثفة التي تستهدف حزب الله قتلت 569 منذ يوم الاثنين.

وجاءت أعنف موجة قصف وضربات جوية من إسرائيل على لبنان في نحو عقدين بعد ما يقرب من عام من اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال خامنئي “سيكون النصر حليف المقاومة الفلسطينية واللبنانية في النهاية” واتهم إسرائيل بقتل مدنيين لأنها غير قادرة على هزيمة أعدائها.

وتدعم إيران حزب الله منذ تأسيسه في 1982.

وألقى خامنئي بمسؤولية التصعيد في لبنان على واشنطن. وكثفت إسرائيل هجماتها على لبنان منذ تفجيرات أجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها أعضاء في الجماعة منها البيجر والوكي توكي.

ورغم تأكيدات من واشنطن أنها لم تكن على علم مسبق بخطط إسرائيل، قال خامنئي “الولايات المتحدة تعلم وتتدخل أيضا” وأضاف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “تحتاج إلى تحقيق الكيان الصهيوني لانتصار” قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني.

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