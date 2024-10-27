خامنئي: لا ينبغي “التضخيم ولا التقليل من” الضربة الإسرائيلية على إيران

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أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد أنه ينبغي عدم “التضخيم ولا التقليل” من الضربات التي نفذتها إسرائيل على مواقع عسكرية في إيران.

وفي أول رد فعل على الضربات، قال خامنئي في منشور على منصة إكس أنه “لا ينبغي تضخيم شر الكيان الصهيوني في عدوانه على إيران ولا التقليل منه”، معتبرا أن إسرائيل “أخطأت في الحسابات”.

ونفذت إسرائيل السبت ضربات جوية على مواقع عسكرية في إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران عليها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

وكانت إيران شنت هجومها ردا على مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني المدعوم من طهران حسن نصرالله ومعه قيادي في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 أيلول/سبتمبر ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في هجوم نسب الى إسرائيل في طهران في 31 تموز/يوليو.

وأعلن الجيش الإيراني مقتل أربعة عسكريين جراء الضربات التي ألحقت وفقا له “خسائر محدودة” طالت “بعض أنظمة الرادار”.

وفي منشوره اعلن خامنئي أن “الكيان الصهيوني اخطأ في الحسابات ويجب تفهيمه قوة وإرادة وابداع الشباب والشعب الإيراني”.

وتابع أن “المسؤولين سيقررون كيفية تفهيم الكيان الصهيوني ارادة الشعب الايراني ويجب القيام بما يضمن مصلحة ايران وشعبها”.

اب/ليل/دص