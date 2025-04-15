خامنئي: لست مفرطا في التفاؤل ولا التشاؤم إزاء المحادثات النووية مع أمريكا

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دبي (رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إنه ليس “مفرطا في التفاؤل ولا التشاؤم” إزاء المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في أول تعليق لخامنئي منذ بدء المحادثات الأمريكية الإيرانية في 12 أبريل نيسان بسلطنة عُمان.

ووصف الوفدان المحادثات في عُمان بأنها إيجابية واتفقا على أن يجتمعا مرة أخرى في 19 أبريل نيسان، إذ قالت طهران إن الاجتماع سيُعقد مرة أخرى في مسقط.

وقال خامنئي في اجتماع مع نواب من البرلمان “المحادثات واحدة من عشرات الملفات التي تابعتها وزارة الخارجية. نحن لسنا مفرطين في التفاؤل ولا التشاؤم تجاهها. فهي، في النهاية، عملية تقرر تنفيذها ونُفذت خطواتها الأولى تنفيذا جيدا”.

وتتعامل طهران مع المحادثات بحذر، وتشكك في احتمالية التوصل إلى اتفاق، كما يساورها الارتياب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق سابق بين إيران والقوى العالمية خلال فترة ولايته الأولى في 2018. وهدد ترامب في الآونة الأخيرة بقصف إيران إذا لم يتم التوصل لاتفاق.

وقال خامنئي إن طهران تحتفظ بنظرة عامة “متشائمة للغاية” للولايات المتحدة ويجب ألا تربط شؤونها الوطنية بالمفاوضات النووية.

وأضاف “مضي المحادثات قدما يجب متابعته بتركيز، الخطوط الحمراء واضحة لنا وللطرف المقابل… المحادثات قد تصل أو لا تصل إلى نتيجة”.