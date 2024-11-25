خامنئي: مذكرة التوقيف بحق نتانياهو “غير كافية”

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اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي الاثنين أن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو “غير كافية” وأنه يستحق “عقوبة الإعدام”.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي أول تعليق له على هذا الموضوع، قال خامنئي في كلمة ألقاها الاثنين في طهران “لقد أصدروا مذكرة اعتقال بحق نتانياهو؛ لكن ذلك غير كافٍ! يجب أن يصدر حكم بالإعدام بحقّ هؤلاء القادة الصهاينة المجرمين”.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، أن تفرض أحكاما بالسجن تصل إلى 30 عاما، أو في ظروف استثنائية السجن مدى الحياة، لكن قضاتها لا يستطيعون فرض عقوبة الإعدام.

ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أيّ من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.

وأكد الجيش الإسرائيلي هذا الصيف أنه قتل محمد ضيف، وهو ما لم تؤكده حماس.

ويأتي تصريح خامنئي الذي يتولى السلطة منذ 1989، في معرض كلمة ألقاها أمام تجمع للباسيج، وهو فيلق من المتطوعين في إيران يمكنه مؤازرة الشرطة.

جعلت إيران دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وتعد إيران داعما أساسيا لحزب الله في لبنان ولحركة حماس في قطاع غزة وللمتمردين الحوثيين في اليمن ولفصائل مسلحة عراقية.

وتخوض حركة حماس وحزب الله حربا مع الجيش الإسرائيلي الذي ينفذ حملة قصف واسعة النطاق ضد أهداف للحزب في لبنان منذ نهاية أيلول/سبتمبر، ويواصل في الوقت نفسه ضرباته على قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأضاف خامنئي “لا يظنّنّ الصهاينة الحمقى أنهم قد انتصروا لمجرد قصفهم بيوت الناس، أو قصفهم للمستشفيات، أو قصفهم لتجمعات الناس”.

سبر/ريم/ص ك