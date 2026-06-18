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خامنئي: وافقت على الاتفاق مع أمريكا بعد تطمينات بحماية حقوقنا

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18 يونيو حزيران (رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي اليوم الخميس إنه وافق على مذكرة تفاهم وقّعها الرئيسان الإيراني والأمريكي، رغم تحفظاته عليها، وذلك بعد تلقيه تأكيدات من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ومسؤولين كبار آخرين بأن حقوق إيران ومصالح “جبهة المقاومة” ستظل محفوظة.

وأضاف خامنئي في رسالة خطية إلى الشعب الإيراني أن بزشكيان، بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، تحمل مسؤولية ضمان حماية الاتفاق لمصالح إيران وتعهد بعدم التنازل إذا ما قدمت واشنطن ما وصفه بمطالب مفرطة.

وأضاف خامنئي أن أي مفاوضات مباشرة مستقبلية مع الولايات المتحدة لن تعني قبول “وجهة نظر العدو”.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب والولي الولي – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية