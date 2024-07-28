خامنئي يؤيد رسميا تولي بزشكيان المعتدل رئاسة إيران

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من باريسا حافظي

دبي (رويترز) – صدق الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي رسميا يوم الأحد على تولي مسعود بزشكيان رئاسة الجمهورية الإسلامية بعد أن فاز في الانتخابات هذا الشهر متعهدا بسياسة خارجية براجماتية وتخفيف القمع في الداخل.

ويؤدي السياسي المعتدل نسبيا بزشكيان اليمين يوم الثلاثاء ليبدأ ولايته في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط بسبب الصراع بين إسرائيل وكل من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان.

وحذرت إيران عدوتها اللدودة إسرائيل يوم الأحد من “أي مجازفة جديدة” في لبنان بعد أن اتهمت السلطات الإسرائيلية حزب الله بالوقوف وراء هجوم صاروخي وقع يوم السبت وأصاب ملعبا لكرة القدم في هضبة الجولان المحتلة مسفرا عن مقتل 12 شخصا وتعهدت برد قوي.

ونفت جماعة حزب الله أي مسؤولية لها عن الهجوم.

وفي مراسم تم بثها مباشرة على التلفزيون الرسمي، أعلن خامنئي التصديق على انتخاب بزشكيان، وكرر في كلمة بهذه المناسبة التأكيد على موقف إيران المناهض لإسرائيل.

وقال خامنئي في كلمته “النظام الصهيوني ليس دولة، بل عصابة إجرامية وبنك قتلة وعصابة إرهابية”، وأشاد بحركة حماس لمقاومتها إسرائيل في غزة.