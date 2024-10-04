خامنئي يتعهد: لا تراجع عن المقاومة ضد إسرائيل

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(رويترز) – ظهر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وبجانبه بندقية يوم الجمعة في أول ظهور علني له منذ الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل هذا الأسبوع، قائلا إن هذا الهجوم هو عقاب مشروع لما وصفه بالجرائم الإسرائيلية.

وقال خامنئي، وهو يلقي خطبة الجمعة الأولى له منذ خمس سنوات تقريبا، إن إيران وحلفاءها في المنطقة لن يتراجعوا عن مواجهة إسرائيل.

وكان خامنئي يمسك بين الحين والآخر ببندقية كانت على يساره وهو يلقي الخطبة. ويظهر خامنئي أحيانا وبجانبه بندقية خلال خطاباته التي يلقيها في اللقاءات العامة، وهو ما أصبح عرفا اتبعه رجال الدين الإيرانيون في السنوات التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.

وجاءت خطبة الجمعة باللغتين العربية والفارسية، وأشاد خامنئي خلالها بالأمين العام الراحل لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية على بيروت في 27 سبتمبر أيلول، قائلا إن تركيز الولايات المتحدة وحلفائها ينصب على الحفاظ على أمن إسرائيل واستخدام ذلك ذريعة للاستيلاء على موارد المنطقة وتصديرها إلى الغرب.

وقال خامنئي “يا شعبنا المقاوم في لبنان وفلسطين، كل هذه الشهادات والدماء المسفوكة لن تهز إرادتكم، بل ستعزز صمودكم”.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل يوم الثلاثاء فيما تقول إنه كان ردا على القصف الإسرائيلي الذي أدى لمقتل نصر الله وعلى اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في يوليو تموز.

وتلقي إيران باللوم على إسرائيل في مقتل هنية. بينما لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن العملية.

وأضاف خامنئي “تتظاهر إسرائيل بتحقيق النصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين. هذا السلوك زاد من دوافع المقاومة… هذا الواقع يبين لنا أن كل ضربة تشنها أي جماعة ضد إسرائيل تخدم المنطقة والإنسانية جمعاء”.

وقال خامنئي إن الهجوم الإيراني على إسرائيل يوم الثلاثاء “قانوني ومشروع” ويمثل الحد الأدنى من العقاب لما وصفه بالجرائم الإسرائيلية.

وذكر أمام حشد ضخم من المصلين أن إيران “لن تماطل أو تتعجل في أداء ما عليها” في مواجهة إسرائيل.

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