خامنئي يتعهد بالثأر لوالده

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11 يوليو تموز (رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة نشرت عبر حسابه على تيليجرام اليوم السبت إن الثأر لسلفه ووالده “مطلب الأمة” ولابد من تحقيقه.

جاءت الرسالة بمناسبة مراسم تشييع جثمان والده آية الله علي خامنئي التي أقيمت بعد أشهر من مقتله في أولى الغارات الجوية في الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في 28 فبراير شباط.

وقال خامنئي في الرسالة “نتعهد بالثأر لدماء القائد الشهيد وجميع شهداء هاتين الحربين من القتلة والمجرمين”.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد الإمام – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)