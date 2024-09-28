خامنئي يتوعد بالثأر لمقتل نصر الله

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دبي (رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت إن مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله سيقابل بالثأر مضيفا أن آخرين سيكملون الطريق الذي سلكه نصر الله في محاربة إسرائيل.

وقال آية الله خامنئي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي وأعلن فيه الحداد لمدة خمسة أيام في إيران “(نصر الله) لم يكن فردا. لقد كان طريقا ومدرسة فكرية وسيستمر الطريق”.

وأضاف “دماء الشهيد لن تذهب دون ثأر”.

وقال خامنئي في بيان سابق صدر بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أنه قتل نصر الله “سوف تقرر قوى المقاومة مصير هذه المنطقة، وعلى رأسها حزب الله الشامخ”.

وبعد تأكيد حزب الله مقتل نصر الله، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان قُتل مع زعيم حزب الله في الغارات الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة.

وألقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بجانب من المسؤولية في مقتل نصر الله على الولايات المتحدة التي تزود إسرائيل منذ فترة طويلة بأسلحة متطورة.

وقال في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية “لا يمكن للأمريكيين أن ينكروا تواطؤهم مع الصهاينة”.

وتعهد ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في منشور على منصة إكس بأن “المسيرة المشرفة لقائد المقاومة السيد نصر الله ستستمر وسيتحقق هدفه بتحرير القدس”.

وفي الوقت نفسه، قال مسؤولان بالمنطقة أطلعتهما إيران على الأمر لرويترز إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.

وأضاف المسؤولان أن إيران على اتصال مستمر مع جماعة حزب الله اللبنانية وجماعات أخرى متحالفة معها لتحديد الخطوة التالية بعد مقتل نصر الله.