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خامنئي يحذر من الانقسامات بعد “هزيمة العدو في ساحة المعركة”

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دبي 4 يونيو حزيران (رويترز) – قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة اليوم الخميس إن أعداء طهران، بعد هزيمتهم في ساحة المعركة، يسعون الآن إلى تقويض صمود الشعب الإيراني وبث الفتنة في البلاد.

ودعا خامنئي إلى الوحدة الوطنية في مواجهة هذه التهديدات، مؤكدا أن أي عمل يثير التشاؤم أو الإحباط بين الناس سيكون شكلا من أشكال المساعدة للعدو.

جاء ذلك في رسالة تليت نيابة عن خامنئي خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، بالإضافة إلى مناسبة شيعية مهمة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

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