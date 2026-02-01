خامنئي يحذر من صراع إقليمي إذا هاجمت أمريكا إيران

2دقائق

دبي أول فبراير شباط (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إنه إذا هاجمت الولايات المتحدة بلاده فسيتحول الأمر إلى صراع إقليمي.

يأتي هذا في ظل التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، إذ عززت الولايات المتحدة وجود قطعها البحرية في الشرق الأوسط بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرارا بالتدخل إذا لم توافق على إبرام اتفاق نووي أو لم تتوقف عن قتل المتظاهرين.

وقال خامنئي “(ترامب) يقول من حين لآخر إنه جلب سفنا… الأمة الإيرانية لن ترهبها هذه الأمور، ولن يتأثر الشعب الإيراني بهذه التهديدات”.

وأضاف “لسنا المبادرين ولا نريد مهاجمة أي بلد، لكن الأمة الإيرانية ستوجه ضربة قوية لأي أحد يهاجمها ويضايقها”.

ولا يزال الحل الدبلوماسي واردا، إذ تقول طهران إنها مستعدة لمفاوضات “عادلة” لا تسعى للحد من قدراتها الدفاعية.

وتنشر البحرية الأمريكية حاليا ست مدمرات وحاملة طائرات واحدة وثلاث سفن قتال ساحلية في المنطقة.

وأدت حملة القمع الإيرانية إلى إخماد الاحتجاجات، التي بدأت في أواخر ديسمبر كانون الأول بسبب المتاعب الاقتصادية، لكنها شكلت التحدي السياسي الأكبر للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها في عام 1979.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد القتلى الذين سقطوا جراء الاضطرابات بلغ 3117، لكن وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا، قالت اليوم الأحد إنها تحققت حتى الآن من مقتل 6713 شخصا. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذين الرقمين بشكل مستقل.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن خامنئي تشبيهه للاحتجاجات “بالانقلاب”، وقوله إن الهدف من “الفتنة” هو مهاجمة المراكز التي تحكم البلاد.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية )