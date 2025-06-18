خامنئي يرفض دعوة ترامب للاستسلام غير المشروط وألوف يفرون من طهران

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من كريسبيان بالمر وباريسا حافظي وجنى شقير

القدس/دبي (رويترز) – رفض الزعيم الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئي دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاستسلام غير المشروط يوم الأربعاء، في الوقت الذي ملأ فيه الإيرانيون الطرق السريعة مغادرين طهران هربا من الهجمات الجوية الإسرائيلية المكثفة.

وفي خطاب مسجل بثه التلفزيون، وهو أول ظهور له منذ يوم الجمعة، قال خامنئي (86 عاما) إن الأمريكيين “يجب أن يعلموا أن أي تدخل عسكري أمريكي سيكون بلا شك مصحوبا بأضرار لا يمكن إصلاحها”.

وأضاف أن “العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد إلى هذا الشعب لأن الشعب الإيراني لن يستسلم”.

وانحرف ترامب عن اقتراح نهاية دبلوماسية سريعة للحرب إلى الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تنضم لها. وفي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، تحدث عن قتل خامنئي، ثم طالب إيران “بالاستسلام غير المشروط!”.

وقال مصدر مطلع على المناقشات الداخلية إن ترامب وفريقه يدرسون خيارات تشمل الانضمام إلى إسرائيل في الهجمات على المواقع النووية الإيرانية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن 50 مقاتلة قصفت نحو 20 هدفا في طهران ليل الثلاثاء بما في ذلك مواقع لإنتاج مواد خام ومكونات وأنظمة تصنيع صواريخ. وطلب الجيش من الإيرانيين مغادرة أجزاء من العاصمة حفاظا على سلامتهم في أثناء قصف الأهداف.

وازدحمت حركة السير على الطرق السريعة المؤدية إلى خارج طهران التي يقطنها زهاء 10 ملايين نسمة. وقالت أريزو (31 عاما) لرويترز عبر الهاتف إنها تمكنت من الوصول إلى مدينة لافاسان الساحلية القريبة.

وأضافت “سنبقى هنا طالما استمرت هذه الحرب. تعرض منزل صديقتي في طهران لهجوم وأُصيب شقيقها. هم مدنيون. لماذا ندفع ثمن قرار النظام بمواصلة برنامجه النووي؟”.

وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار لتحذير الناس من الضربات الصاروخية الإيرانية. وفي محطة قطار مدينة رمات جان شرق تل أبيب، استلقى الناس على حشايا للنوم على الأرض وفرتها السلطات.

وقالت تمار فايس وهي تحتضن ابنتها البالغة من العمر أربعة أشهر “أشعر بالخوف والإرهاق، خاصة لأنني أعيش في منطقة مكتظة بالسكان يبدو أن إيران تستهدفها، ومدينتنا بها أبنية قديمة جدا، بدون ملاجئ وأماكن آمنة”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن العالم “على بعد ملليمترات من كارثة” بسبب الهجمات اليومية على المواقع النووية الإيرانية. وناشد وزير الخارجية الألماني زعماء إيران تقديم ضمانات موثوقة بأنهم لا يسعون للحصول على سلاح نووي وإظهار استعدادهم لإيجاد حل تفاوضي.

* زيادة المخاطر

أدى احتمال أن يتمكن ترامب من إدخال الولايات المتحدة في الحرب إلى زيادة المخاطر منذ أن غادر قمة مجموعة الدول السبع والتقى بفريق الأمن القومي في واشنطن يوم الثلاثاء.

وقال سفير إيران بمقر الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني إن إيران أبلغت واشنطن بأنها سترد بحزم ودون قيود على الولايات المتحدة إذا شاركت بشكل مباشر. وقال إنه يرى بالفعل أن الولايات المتحدة “متواطئة فيما تفعله إسرائيل”.

وتستكشف إيران الخيارات التي قد تستخدمها للضغط، بما في ذلك تهديدات ضمنية بالإضرار بسوق النفط العالمية من خلال تقييد الوصول إلى منطقة الخليج عبر مضيق هرمز وهو الشريان الأهم في العالم لتدفق وشحن النفط.

وكانت طهران هددت في الماضي بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ تهديدها.

وقال وزير الاقتصاد الإيراني السابق إحسان خاندوزي على إكس إن على بلاده البدء بسرعة في إلزام الناقلات بالحصول على إذون لعبور المضيق، وأضاف أن تلك الخطوة ستكون “حاسمة” إذا نفذت بسرعة.

ولم ترد وزارتا النفط والخارجية الإيرانيتان بعد على طلبات للحصول على تعليق.

* حظر على التصوير

داخل إيران، تسبب أكبر هجوم تتعرض له منذ الحرب مع العراق في ثمانينيات القرن الماضي في مقتل نخبة من كبار القادة.

وأبدت السلطات الإيرانية عزما على منع الفزع ونقص الإمدادات ولم يسمح سوى بتبادل لقطات محدودة للدمار مقارنة بالأيام الأولى من القصف عندما بثت وسائل إعلام رسمية صور انفجارات وحرائق وبنايات سكنية سويت بالأرض. وفرضت السلطات حظرا على تصوير الأفراد لأي مشاهد عامة.

وأفاد مسؤولون إيرانيون بمقتل 224 شخصا على الأقل في هجمات إسرائيلية، معظمهم من المدنيين، على الرغم من أن هذه الحصيلة لم يتم تحديثها منذ أيام.

وفي إسرائيل، تعد الضربات الانتقامية الإيرانية هي المرة الأولى منذ عقود من حرب الظل والصراع بالوكالة التي يخترق فيها عدد كبير من الصواريخ التي تطلق من إيران الدفاعات، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين في منازلهم.

ومنذ يوم الجمعة، أطلقت إيران نحو 400 صاروخ على إسرائيل، اخترق نحو 40 منها الدفاعات الجوية، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا، جميعهم من المدنيين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وسُمع دوي انفجارات في سماء تل أبيب يوم الأربعاء. وقال الجيش إنه تم إطلاق وابلين من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل في أول ساعتين من صباح اليوم.

وقالت مواقع إخبارية إيرانية إن إسرائيل تهاجم أيضا جامعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في شرق البلاد ومنشأة خجير للصواريخ الباليستية قرب طهران، والتي استهدفتها أيضا غارات جوية إسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول.

ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) المدعومة من طهران على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 واندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجع نفوذ خامنئي في المنطقة بسبب الهجمات القوية التي وجهتها إسرائيل لحلفاء إيران من حماس وجماعة حزب الله في لبنان إلى جماعة الحوثي اليمنية وفصائل مسلحة في العراق إضافة إلى الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد حليف طهران الوثيق.