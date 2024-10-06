خامنئي يقلّد قائد القوة الصاروخية للحرس الثوري وساما بعد الضربة ضد اسرائيل

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منح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية علي خامنئي العميد أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الذي أشرف على الضربة الصاروخية ضد إسرائيل، وساما عسكريا رفيعا، وفق ما أفاد موقعه الالكتروني الأحد.

وذكر الموقع أن خامنئي، القائد العام للقوات المسلّحة الإيرانية، قلّد “في مراسم خاصة قائدَ القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زاده وسام الفتح”.

وأضاف أن “منح هذا الوسام جاء تقديرا لعمليّتي +الوعد الصادق+ المُشرقتين”.

ويقود حاجي زاده (62 عاما) القوة الجوفضائية منذ تأسيسها عام 2009.

وأطلقت إيران تسمية “الوعد الصادق” على هجومين صاروخيين شنّتهما على إسرائيل هذه السنة.

ونفذت إيران الهجوم الأول في نيسان/أبريل بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية ردا على استهداف قنصليتها في دمشق بغارة نسبتها طهران لإسرائيل.

وفي الأول من تشرين الأول/أكتوبر، أطلق الحرس الثوري نحو 200 صاروخ باتجاه اسرائيل في رد على غارة إسرائيلية على بيروت قتلت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله والجنرال في الحرس عباس نيلفروشان، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت لإسرائيل.

وتوعدت إسرائيل بأن تدفع إيران، عدوها اللدود، “ثمنا باهظا”، بينما حذّرت طهران من أن ردّها على أي اعتداء سيكون أقسى من ضربة الثلاثاء.

رخ/سام/كام