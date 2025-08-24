The Swiss voice in the world since 1935
خامنئي يقول إن الوضع الراهن مع أمريكا بشأن الملف النووي “لا يمكن حله”

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – نقلت وسائل إعلام رسمية يوم الأحد عن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قوله إن الوضع الراهن مع الولايات المتحدة “لا يمكن حله” وإن طهران لن ترضخ أبدا للضغوط وتطيع واشنطن، وذلك فيما تواجه أزمة مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي.

وعلقت الجمهورية الإسلامية المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بعد أن قصفت واشنطن وإسرائيل مواقعها النووية خلال حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران.

وتأتي تصريحات خامنئي بعد أن اتفقت طهران وقوى أوروبية يوم الجمعة على استئناف المحادثات سعيا لاستئناف مفاوضات شاملة بشأن كبح أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية.

ونقلت وسائل الإعلام عن خامنئي قوله “يريدون من إيران أن تذعن لأمريكا. ستقف الأمة الإيرانية بكل قوتها في وجه من يحملون مثل هذه التوقعات الخاطئة”.

وأضاف “من يطلبون منا عدم إطلاق شعارات ضد الولايات المتحدة… وإجراء مفاوضات مباشرة معها لا يرون سوى المظاهر… هذه المسألة لا يمكن حلها”.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنها قد تعيد تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب آلية إعادة فرض العقوبات إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات.

وتقول الدول الأوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة، إن إيران تعمل على تطوير أسلحة نووية، بينما تقول طهران إنها مهتمة فقط بتطوير طاقة نووية لأغراض سلمية.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد رحاب علاء وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

