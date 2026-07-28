خام النفط الأميركي دون 80 دولارا للبرميل مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

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تراجع الثلاثاء خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأميركي للنفط، إلى ما دون 80 دولارا للبرميل، في ظل استمرار انحسار التوترات في الشرق الأوسط، واعتبار دونالد ترامب الاثنين أن المحادثات مع طهران تحظى بفرصة جيدة للنجاح.

ورغم أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي صرح الاثنين بأن طهران لا تشارك في الوقت الراهن في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بدت الأسواق متفائلة بشأن إمكان استئناف المحادثات.

فقرابة الساعة 09,30 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت (بحر الشمال) تسليم أيلول/سبتمبر بنسبة 3,07% ليصل إلى 85,65 دولارا.

كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأميركي، تسليم أيلول/سبتمبر بنسبة 2,58% ليصل إلى 80,48 دولارا، بعد أن تراجع لفترة وجيزة إلى 79,80 دولارا خلال الجلسة.

ويشكل استئناف تدفقات النفط من البحر الأسود أيضا عامل ضغط يسهم في تراجع الأسعار.

وأوضح محللون في مجموعة “آي إن جي” أن “عمليات تحميل النفط تُستأنف حاليا، سواء عبر خط الأنابيب الذي يربط بحر قزوين بالبحر الأسود أو في محطة شيشخاريس في روسيا”، مشيرين إلى أن الشحنات كانت قد توقفت سابقا بسبب “هجمات متكررة بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت البنية التحتية للطاقة الروسية”.

كما أدت الظروف الجوية السيئة في البحر الأسود دورا في ذلك، وفق المحللين.

غير أن محللي “آي إن جي” أشاروا إلى أنه “لكي يستمر هذا الاتجاه التراجعي، نحتاج إلى رؤية تعاف في تدفقات النفط” التي تمر عبر مضيق هرمز.

ولا يزال هذا الممر البحري الاستراتيجي نقطة توتر رئيسية بين طهران وواشنطن، وقد انخفضت حركة الملاحة فيه “إلى مستويات شوهدت في بداية الصراع”، حين أصيب المضيق بشلل شبه تام، وفق بيانات شركة “لويدز ليست إنتليجنس” (Lloyd’s List Intelligence) المتخصصة في البيانات البحرية.

وفي تحد للولايات المتحدة، تصر إيران على الاحتفاظ بالسيطرة على المضيق وترغب في فرض رسوم عبور تسميها “بدل خدمات”، مع إبقاء سلطنة عمان، بصفتها الدولة الأخرى المطلة على المضيق، شريكا في إدارته.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أجرى محادثات هاتفية منفصلة مع نظيريه العماني بدر البوسعيدي والسعودي فيصل بن فرحان، بشأن مضيق هرمز.

بمل/جك/ب ق