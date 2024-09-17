خبراء أمميون يحذرون من قمع “غير مسبوق” في فنزويلا

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حذر خبراء أمميون من أن قمعا “غير مسبوق” يشمل الاستخدام التعسفي للسلطة، يُغرق فنزويلا في أزمة حادة في مجال حقوق الإنسان في وقت تصعد كراكاس الجهود لخنق كافة أشكال المعارضة، حسبما توصلت لجنة لتقصي الحقائق.

وبعد إعادة انتخاب مادورو في تموز/يوليو، والذي طعنت فيه المعارضة وقسم من المجتمع الدولي، اندلعت احتجاجات عفوية أسفرت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 192 آخرين واعتقال نحو 2400، وفقا لمصادر رسمية.

والقمع الذي وصل إلى “مستويات غير مسبوقة من العنف”، “يتم تنظيمه من أعلى المستويات المدنية والعسكرية في الحكومة، بما في ذلك الرئيس مادورو” على ما قالت رئيسة البعثة مارتا فاليناس في مؤتمر صحافي لعرض التقرير الأخير.

وأضافت “بعض انتهاكات حقوق الإنسان التي حققنا فيها خلال هذه الفترة هي استمرار لأفعال وصفناها في السابق بأنها جرائم ضد الإنسانية”.

وتقول البعثة الدولية الأممية المستقلة في أحدث تقاريرها إن “حكومة فنزويلا كثفت جهودها بشكل كبير لسحق كل أشكال المعارضة السلمية لسلطتها، مغرقة البلاد في إحدى أسوأ أزمات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث”.

– ممارسة تعسفية للسلطة –

وقالت بعثة الخبراء التي ترفض الحكومة في كراكاس التعاون معها إن “الاستجابة القمعية للدولة” للتظاهرات منذ تموز/يوليو “تمثل عتبة جديدة تم تجاوزها في ما يتعلق بتدهور سيادة القانون”.

وأفادت فاليناس أن الانتهاكات التي وثقها التقرير “لم تكن نتيجة أفعال معزولة أو عشوائية، بل ارتُكبت في إطار خطة منسقة لإسكات وإحباط وقمع الأصوات المعارضة لحكومة الرئيس مادورو”.

وأضافت “نشهد تكثيفا لآلية الدولة القمعية ردا على ما تعتبره آراء منتقدة أو معارضة أو انشقاق”.

في أيلول/سبتمبر2019 عززت الأمم المتحدة مراقبتها لفنزويلا بعد أن أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة البعثة للتحقيق في “عمليات قتل بإجراءات موجزة والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسواها من أشكال سوء المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة منذ عام 2014”.

وتم تجديد تفويض البعثة مذّاك مرتين، في عام 2020 ثم في2022.

لكن الحكومة في كراكاس رفضت التعاون مع البعثة.

ورأى التقرير أن “السلطات الحكومية الرئيسية تخلت عن كل مظاهر الاستقلال وسلمت الزمام إلى السلطة التنفيذية علنا”.

وأضاف “في الممارسة العملية، فقدت العديد من الضمانات القضائية فعاليتها، ما ترك المواطنين عاجزين في مواجهة الممارسة التعسفية للسلطة”.

وأجرت لجنة الأمم المتحدة بين أيلول/سبتمبر 2023 ونهاية الشهر الماضي مقابلات عن بُعد أو شخصيا مع 383 شخصا أثناء دراسة عشرات الملفات ومصادر وثائقية وسمعية بصرية.

وبعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات المثيرة للجدل، “لم يستمر القمع في التركيز على إسكات أعضاء المعارضة السياسية فحسب، بل اتخذ أيضا طابعا كبيرا وعشوائيا مستهدفا كل الذين عبروا عن رفضهم أو طالبوا بالشفافية” في التصويت.

وبعد الانتخابات وجدت البعثة أن “نظام المضايقة والقمع العنيف ضد المعارضين الحقيقيين أو المفترضين أعيد تنشيطه بطريقة مكثفة ومتسارعة”.

وقال الخبير في البعثة فرانسيسكو كوكس إن “الضحايا وجزءا كبيرا من السكان يتعرضون لممارسة تعسفية للسلطة، إذ يُستخدم الاحتجاز التعسفي بشكل منهجي مع انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة”.

وقالت الخبيرة في تقصي الحقائق في البعثة باتريشيا تاباتا “إن شدة القمع والجهود المبذولة لإثبات النتائج من خلال السَجن واستخدام سوء المعاملة والتعذيب، أشاعت مناخا من الخوف على نطاق واسع بين السكان، ما أدى إلى تقلص المساحة المدنية بشكل أكبر”.

وترفض دول الاتحاد الأوروبي حتى الآن الاعتراف بفوز مادورو فيما اعترفت واشنطن بمنافسه إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي أعلن فوزه.

وتحت وطأة التهديد بالسجن في فنزويلا غادر أوروتيا قبل أسبوع إلى إسبانيا التي منحته حق اللجوء.

ابو/غد/لين